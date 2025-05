O prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, foi homenageado nesta semana durante a inauguração da nova concessionária da SportBay PowerSports, em Siqueira Campos. O reconhecimento à sua trajetória pública e ao trabalho em prol do desenvolvimento do Norte Pioneiro foi feito pela família Bonilha, em especial por Marlon Bonilha, CEO e fundador da empresa.

O evento, promovido pelo Grupo Protork — um dos maiores do segmento off-road no Brasil — que reuniu autoridades, empresários e lideranças para celebrar mais um importante avanço no setor de esportes motorizados e na economia regional.

“Fiquei imensamente grato pelo carinho e por essa homenagem tão especial. Ver empresas como o Grupo Protork apostando no nosso Norte Pioneiro é motivo de orgulho e esperança. Estamos falando de desenvolvimento econômico, geração de empregos e fortalecimento de setores estratégicos como o de esportes motorizados. Que Deus abençoe essa nova etapa”, afirmou Palhares.

A nova unidade da SportBay PowerSports chega à região como um empreendimento inovador, voltado ao mercado off-road, segmento que cresce em todo o Paraná. Hoje, o Grupo Protork é um dos maiores impulsionadores do progresso no estado, especialmente no Norte Pioneiro, onde tem consolidado investimentos significativos.

A inauguração representa mais um passo na transformação da região em um polo de inovação, empreendedorismo e referência no setor automotivo esportivo.