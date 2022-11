Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Equipe Rocam da 4ª Companhia apreendeu um carro realizando ‘cavalo de pau’ e uma motocicleta ‘cortando giro’, com escapamento irregular, em Santo Antônio da Platina/PR. A ação policial aconteceu no domingo, 20, na avenida José Palma Rennó.

A equipe estava em patrulhamento, quando visualizou o condutor de um veículo realizando ‘cavalo de pau’. A abordagem foi feita e constatou-se que o motorista não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação). O veículo foi recolhido ao pátio da 4ª Companhia de Polícia Militar.

No momento da abordagem, uma pessoa que não quis se identificar denunciou aos policiais que, no mesmo local, um motociclista estava ‘cortando giro’ com o escapamento barulhento. Os PMs realizaram a abordagem e constataram que o escapamento estava em desacordo com as normas do Contran. A motocicleta foi recolhida ao pátio da 4ª Companhia de Policia Militar e o condutor orientado sobre a liberação posterior do veículo.