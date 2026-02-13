Assista o vídeo 👇

A Santa Casa de Misericórdia de Jacarezinho inicia um novo e promissor capítulo em sua história. O anúncio oficial da nova gestão foi feito nesta sexta-feira (13), com a presença do prefeito Marcelo Palhares, dos vereadores do município, da diretoria da Santa Casa e dos representantes da Organização Social EMBASE, que assumirá oficialmente a administração da unidade hospitalar a partir do dia 15.

O ato também contou com a presença do deputado federal Pedro Lupion, reforçando a união de esforços entre Município, lideranças políticas e gestão hospitalar em prol de um objetivo maior, garantir atendimento digno, eficiente e humanizado à população de Jacarezinho e de toda a região.

O momento é de esperança, recomeço e compromisso com a vida. Entre as principais novidades está a tão aguardada retomada dos partos em breve (atendimentos de obstetrícia e ginecologia), que representa mais do que a reativação de um serviço, simboliza dignidade, cuidado com as famílias e respeito com o povo de Jacarezinho.

O novo modelo de gestão traz ainda o compromisso com a valorização dos profissionais de saúde, com salários em dia, melhores condições de trabalho e reconhecimento àqueles que dedicam suas vidas a salvar outras. A Prefeitura de Jacarezinho reafirma que volta a investir na Santa Casa para garantir mais qualidade no atendimento à população. O Pronto Atendimento Primário (PAP) seguirá funcionando normalmente, assegurando assistência contínua à comunidade.

Durante o pronunciamento, o prefeito Marcelo Palhares destacou que este é um momento construído com diálogo, responsabilidade e união de forças. Segundo ele, a retomada da Santa Casa é resultado do esforço conjunto entre município, Estado, União e lideranças regionais, todos mobilizados por um bem maior, a saúde da população.

O prefeito agradeceu o apoio decisivo do Governo do Estado, por meio do secretário estadual de Saúde, Beto Preto, do Dr. Cesar Neves e, especialmente, do governador Ratinho Junior, pela parceria na construção dessa nova fase para a saúde de Jacarezinho.

Palhares também reconheceu o apoio do deputado federal Pedro Lupion, que anunciou durante o evento a destinação de R$ 4 milhões em recursos para fortalecer a estrutura da Santa Casa, consolidando esse novo tempo de investimentos e reconstrução.

O presidente da Amunorpi, Régis Willian, também foi mencionado pelo prefeito, que estendeu o reconhecimento a todos os prefeitos da região que estiveram unidos na defesa da saúde regional. “Essa conquista não é apenas de Jacarezinho, mas de toda a nossa região. Quando a saúde avança aqui, todos avançam juntos. A Santa Casa volta a se reerguer e tem todo meu apoio”, reforçou.

Ao dar as boas-vindas ao novo gestor, a EMBASE, representada por Alisson, o prefeito destacou a confiança na capacidade técnica da organização e no compromisso com uma gestão eficiente, humana e transparente.

A Santa Casa de Jacarezinho enfrentou, nos últimos anos, um período turbulento, marcado por dificuldades financeiras, instabilidade administrativa e retrocessos que impactaram diretamente a população. A interrupção de serviços essenciais, como os partos, trouxe insegurança às famílias e exigiu que muitos buscassem atendimento em outras cidades.

Agora, com a chegada da EMBASE, o apoio da diretoria da unidade hospitalar e o trabalho conjunto da Prefeitura, do Governo do Estado, da bancada federal e das lideranças regionais, a Santa Casa inicia um novo capítulo, pautado por planejamento, investimentos, responsabilidade e, principalmente, respeito à população.