A semana curta do feriado de Corpus Christi reúne 23.301 vagas de emprego com carteira assinada nas Agências do Trabalhador e postos avançados do Paraná. O número é da Coordenação do Trabalho e Emprego (COTE) da Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda.

As funções com maior número de vagas disponíveis são: alimentador de linha de produção (6.096 vagas), operador de caixa (1.044), repositor de mercadorias (772) e abatedor (768).

Entre as regiões com maior volume de oportunidades, destaque para Curitiba e RMC, Cascavel, Campo Mourão e Londrina.

Na Grande Curitiba são 5.967 vagas, sendo 404 para alimentador de linha de produção, 345 para cobrador interno, 338 para operador de caixa e 293 para faxineiro. Só na Agência da Capital são 918 vagas, com destaque para faxineiro (126), auxiliar nos serviços de alimentação (64) e atendente de lojas e mercados (58). Também há vagas que exigem mais qualificação, como analista fiscal, projetista de móveis, técnico em segurança do trabalho e contador.

Em Cascavel, que reúne boa parte da região Oeste, são 4.973 vagas, com destaque para as 1.582 oportunidades de alimentador de linha de produção, 497 para abatedor e 176 para operador de caixa. Em Campo Mourão, são 2.342 vagas, sendo 857 para alimentador de linha de produção, 290 para trabalhador volante da agricultura e 240 para magarefe.

Londrina conta com 2.384 oportunidades, das quais 563 são para alimentador de linha de produção, 111 para operador de caixa e 81 para faxineiro. Em Foz do Iguaçu são 1.901 vagas, incluindo 898 para alimentador de linha de produção e 116 para operador de caixa.

Nas demais regiões as vagas envolvem outros segmentos. Em Umuarama, por exemplo, as Agências do Trabalhador ajudam a contratar vendedor de comércio varejista; em Paranaguá, açougueiros; em Jacarezinho, costureiro de confecção em série; e em Guarapuava, auxiliares de escritório.

O secretário de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda, Do Carmo, reforça que o alto número de vagas mostra a confiança do setor produtivo e o esforço da gestão em apoiar quem busca emprego. “São mais de 23 mil oportunidades que mostram a força da economia paranaense. Mas nosso papel não é só divulgar vagas, é garantir que o trabalhador esteja preparado para conquistá-las. Por isso, temos investido cada vez mais em qualificação profissional aliada à intermediação. Com esse tripé – emprego, capacitação e acolhimento –, o resultado aparece”, diz.

ONDE PROCURAR – Quem busca uma vaga deve procurar a Agência do Trabalhador do seu município com documentos pessoais em mãos. Também é possível agendar o atendimento online pelo site oficial .

Confira em anexo as vagas detalhadas por regionais em todo o Estado.