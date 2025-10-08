A Prefeitura de Jacarezinho iniciou nesta quarta-feira (08) o processo de votação para escolha da empresa que administrará o cartão eletrônico de vale-alimentação dos servidores municipais.

A definição ocorrerá por meio do Chamamento Público nº 006/2025 – Processo Administrativo nº 2733/2025, que prevê a contratação da empresa mais votada pelos funcionários.

De acordo com o edital, a decisão final será baseada exclusivamente na adesão dos servidores, garantindo que a escolha reflita diretamente os interesses dos beneficiários.

Os servidores efetivos, comissionados e contratados via PSS estão aptos a votar, entre 08 a 12 de outubro de 2025, exclusivamente de forma online, no site oficial da Prefeitura (https://jacarezinho.pr.gov.br). Basta clicar na imagem do cartão que aparecerá em destaque na página inicial e preencher o formulário de votação, que solicita três informações obrigatórias: nome da empresa escolhida, nome completo e matrícula funcional.

Ao lado do nome de cada empresa participante, o servidor encontrará um link para consultar a proposta comercial apresentada. A orientação é que cada funcionário analise com atenção as condições antes de registrar sua escolha.

As empresas participantes são: Cartão Accord – Elo, Cartão Biq – Elo, Cartão MS Benefícios, Cartão Pluxee Sodexo, Cartão Verocard Visa e Cartão VR.

A Prefeitura destaca que a escolha democrática garante maior transparência e permite que os servidores avaliem diretamente as condições oferecidas por cada empresa, fortalecendo a representatividade no processo de contratação.