Os registros de homicídios dolosos no Paraná caíram 31,3% nos primeiros oito meses de 2025 em relação ao mesmo período do ano passado. E com um aspecto importante, estão caindo em relação a 2024 que foi o menor já registrado na série histórica.

Os dados levantados pela Secretaria da Segurança Pública do Paraná (Sesp) confirmam a tendência de queda contínua e consistente: foram 1.112 ocorrências de homicídio doloso (quando há a intenção de matar) de janeiro a agosto do ano passado contra 764 no mesmo período de 2025.

Outros indicadores chamam a atenção no levantamento da Sesp focado na comparação dos períodos de janeiro a agosto dos dois anos. O número de roubos teve redução de 17,66%, passando de 12.358 em 2024 para 10.175 neste ano. O mesmo se deu em relação aos roubos de veículos: a diminuição verificada no número destas ocorrências foi de 27,22%, com o total de 1.473 nos primeiros oito meses do ano passado contra 1.072 computados em 2025.

O roubo é qualificado como subtração com emprego de violência ou grave ameaça à vítima. Ainda considerando a gravidade dos crimes, o Paraná registrou nos primeiros oito meses de 2025 uma queda de 13,33% no número de ocorrências de latrocínio, passando de 30 para 24 na comparação direta com o mesmo período de 2024. O mesmo aconteceu com os estupros: foram registrados 5.058 entre janeiro e agosto do ano passado contra 4.167 neste ano, uma diminuição de 17,62%.

A diminuição dos índices de criminalidade é fruto de um trabalho unificado entre a inteligência, policiamento ostensivo e preparo tecnológico das forças policiais do Paraná. Além de um investimento maciço na política de segurança pública. No mês passado, por exemplo, o governador Carlos Massa Ratinho Junior entregou cinco helicópteros, fuzis, viaturas Dodge Rams e binóculos noturnos para as forças de segurança, em um investimento de R$ 116 milhões.

“Reduzir os homicídios e garantir mais segurança à população paranaense é resultado de planejamento, integração e da aplicação correta de recursos. Essa queda expressiva demonstra que nossas estratégias estão funcionando e que as forças policiais do Paraná atuam de forma coordenada, com tecnologia e inteligência, para proteger vidas”, afirmou o secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira.

DROGAS – As apreensões de maconha no Paraná, resultado direto do trabalho integrado das forças policiais, teve um aumento considerável nos primeiros oito mses de 2025 comparado ao período do ano passado. As ações que garantiram a retirada de circulação neste ano somam 400.517 quilos, um acréscimo de 24,90% em relação aos 320.671 do ano passado.

A apreensão de comprimidos de ecstasy também cresceu: foram 39.440 unidades nos primeiros oito meses do ano passado para 84.530 em 2025, o que corresponde a 113,33% a mais.

