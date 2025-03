O mês de março foi de alguns recordes históricos para o Nota Paraná. O programa de consciência fiscal libera R$ 36.106.043,44 em créditos de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços) aos participantes neste sábado (15) — o maior valor já registrado em cinco anos, reflexo tanto da grande adesão da população paranaense ao programa como também da própria dinâmica da economia.

Os créditos são referentes às compras feitas no último mês de dezembro, ou seja, refletem justamente as compras do Natal de 2024. E, no período, o programa quebrou também a marca de notas fiscais emitidas. Foram 78,3 milhões de notas identificadas com o CPF dos consumidores, o maior número desde a criação do Nota Paraná, em agosto de 2015.

Segundo dados da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), a maior quantidade de notas fiscais até então havia sido em março de 2024, quando foram registradas 73,7 milhões — um aumento de 6,2% em um ano.

A coordenadora do Nota Paraná, Marta Gambini, comemora esses números, destacando o sucesso do programa — e já antecipa novos recordes. “A liberação desse valor e o número histórico de participantes mostram que devemos ter mais um número recorde de participantes no sorteio de abril”, explica. “E isso acontecer nos 10 anos do Nota Paraná é emblemático demais, pois mostra como todo o trabalho de conscientização fiscal vem dando certo”.

Do total liberado, R$ 32,4 milhões serão repassados a cerca de 11,8 milhões de consumidores que solicitaram CPF na nota, enquanto R$ 3,6 milhões beneficiarão instituições sociais.

O cálculo do valor devolvido leva em consideração o faturamento das empresas, o volume de compras e o recolhimento do imposto. Para acessá-los, os consumidores podem utilizar o site do programa ou o aplicativo do Nota Paraná, disponível para Android e iOS, e transferir o saldo para suas contas bancárias cadastradas.

COMO PARTICIPAR – Para participar do Nota Paraná basta se cadastrar no site oficial do programa. O processo é simples e rápido: clique em “cadastre-se” e preencha os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço. Após o cadastro, uma senha pessoal será criada para acesso ao sistema.