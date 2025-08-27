Um princípio de incêndio em um ônibus da linha ligeirinho Araucária-Capão Raso causou pânico na manhã desta quarta-feira (27). A ocorrência foi registrada na Avenida das Araucárias, no bairro Chapada, em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba. O transporte coletivo estava lotado e precisou ser evacuado às pressas, pelas saídas de emergência.

O motorista estava realizando o trajeto padrão da linha quando os passageiros notaram uma fumaça intensa se espalhando pelo interior do ônibus, acompanhada de um forte cheiro de queimado. Ao perceber a situação, o motorista do transporte estacionou o veículo e pediu para que os passageiros saíssem do ônibus. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Vídeo da evacuação após incêndio em ônibus de Araucária

O momento de pânico foi registrado e compartilhado nas redes sociais. Nas imagens, obtidas pelo canal Araucity, é possível ver passageiros saindo pelas janelas indicadas como saídas de emergência, com a ajuda de pessoas que passavam pela região da Chapada, em Araucária, município do Paraná.

“Meu Jesus amado! Quase me mataram do coração”, comenta uma passageira durante a gravação.

A causa do incidente ainda não foi identificada. Procurada, a Prefeitura de Araucária não se manifestou até a publicação desta matéria.

Assista o vídeo 👇

https://www.instagram.com/reel/DN3PdQB2rix/?igsh=Z3F0djRrc3B6ZGwz