O sorteio do mês de setembro do Nota Paraná acontece na próxima terça-feira (9) e vai entregar mais de 43 mil prêmios a mais de 3,29 milhões de consumidores que colocaram o CPF em suas notas fiscais. Ao todo, serão entregues prêmios com valores que variam entre R$ 50 e R$ 100 mil.

Ao todo, foram gerados mais de 32,8 milhões de bilhetes que vão concorrer às premiações. Eles foram gerados a partir de notas fiscais com CPF emitidas no último mês de maio – ou seja, as compras de Dia das Mães podem resultar em até R$ 100 mil na conta bancária.

Além dos consumidores, 1.534 entidades sociais registradas no programa estão na disputa por 40 prêmios de R$ 5 mil cada, além de outros 20 mil de R$ 100 – totalizando R$ 2,2 milhões às instituições do Terceiro Setor. Para o sorteio de setembro, foram emitidos mais de 4,2 milhões de bilhetes para essas organizações a partir de notas fiscais doadas por consumidores.

COMO PARTICIPAR– Ao fazer compras em estabelecimentos comerciais do Estado, os consumidores cadastrados devem solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal. Isso permite acumular créditos de ICMS, que podem ser transferidos para a conta bancária do participante ou usados para abater valores do IPVA.

A primeira compra de cada mês gera automaticamente um bilhete. A partir disso, um novo número da sorte é gerado a cada R$ 200 em compras.

Para participar, os consumidores devem acessar o site do Nota Paraná ou baixar o aplicativo em dispositivos Android e iOS. Basta fazer o cadastro para receber os bilhetes e concorrer aos sorteios mensais. Além disso, o programa de consciência fiscal também devolve créditos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em valores que podem ser transferidos diretamente para a conta-corrente do cidadão.