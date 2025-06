A previsão do tempo para esta quarta-feira (25) no Paraná é de geada para algumas regiões e de temperaturas mínimas de 0°C na maioria dos municípios, segundo o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar).

A geada mais intensa deve ficar pelo Centro-Sul e Sudoeste (regiões de São Mateus do Sul e União da Vitória). Pato Branco, Palmas, General Carneiro, Guarapuava, Palotina, Assis Chateaubriand e Cascavel, ainda podem ficar com temperaturas abaixo de zero.

O sol ainda deve aparecer em boa parte do estado, mesmo com frio intenso pela manhã. As temperaturas devem aumentar ao decorrer do dia.

Já as regiões Noroeste e Oeste do Paraná podem receber chuvas isoladas no começo da noite.

Mínimas abaixo de zero no Paraná

Das 48 estações do Simepar, 43 atingiram a menor temperatura de 2025 nesta terça-feira (24), e em 41 delas a sensação térmica foi negativa.

Confira a lista dos municípios que registraram temperaturas mínimas negativas: