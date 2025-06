O Instituto Fundepar iniciou este mês a entrega de mais uma novidade do Programa Mais Merenda: pães de queijo e palitos de queijo, novos itens do cardápio para estudantes da rede pública estadual de ensino. No total, são 70 toneladas de pães de queijo e 70 toneladas de palitos de queijo adquiridos para compor os lanches, que são ofertados aos estudantes nos momentos de entrada e saída do turno escolar.

A ação reforça o compromisso do Governo do Paraná, por meio do Instituto Fundepar, com a segurança alimentar e a valorização da alimentação escolar. “É um grande empenho técnico e logístico do Instituto Fundepar para viabilizar essa aquisição em larga escala. É uma satisfação enorme saber que os estudantes do Paraná podem contar com uma alimentação escolar de qualidade, que além de saudável também busca ofertar variedade”, explica a diretora-presidente da Fundepar, Eliane Teruel Carmona.

A euforia dos estudantes com a novidade já era esperada pela equipe pedagógica das escolas. “A aceitação foi maravilhosa, os alunos adoraram, agradeceram muito. Falaram que estava delicioso”, afirma Gretchen Abreu Saenz Yamakawa, diretora-geral do Colégio Estadual Cívico-Militar Elias Abrahão, no município de Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba.

Na Capital, no Colégio Estadual Cívico-Militar Ermelino de Leão, não foi diferente. “O pão de queijo, pela carinha dos alunos, a gente percebe que é um salgado natural saudável. É diferente da comida que eles têm sempre, então eles ficaram muito felizes de terem mais essa opção”, diz a diretora-geral Patricia Marina Andrade.

Há alguns dias o Estado também iniciou a entrega de pinhão. Excelente fonte de energia, fibras e minerais, ele também integra o cardápio da alimentação escolar. Cerca de 200 kg do alimento, provenientes da agricultura familiar, já foram entregues neste ano em escolas de algumas regiões do Estado, respeitando as produções regionais.

MAIS MERENDA – O Mais Merenda é um programa do Governo do Estado que amplia a oferta de refeições nas escolas estaduais. Garante três refeições por aluno por turno: um lanche na entrada, uma merenda principal no recreio e outro lanche na saída, contribuindo diretamente para o rendimento escolar, bem-estar e saúde dos estudantes. O programa atende todos os alunos da rede pública estadual de ensino – atualmente são 800 mil servimentos por dia.

O investimento anual 2025 no Mais Merenda é de R$ 73 milhões, com a entrega de quatro a cinco remessas durante o ano. Os itens incluem pães, barras de frutas, frutas frescas, biscoitos, chás, leite em pó integral, milho para pipoca, compostos lácteos, água de coco, entre outros.