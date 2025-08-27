As imagens da precipitação de granizo no município de Castro na manhã desta terça-feira (26) são impactantes. A Defesa Civil paranaense presta apoio ao município no atendimento a todos os moradores e comerciantes que tiveram suas propriedades prejudicadas, e o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) segue acompanhando a movimentação da frente fria que causou chuva em praticamente todas as regiões do Estado. A previsão é de que, durante a noite, a chuva vá perdendo força e nesta quarta-feira (27) o sol volte a predominar no Paraná.

Até as 15h, os maiores acumulados de chuva no Estado foram em Araucária (52,2 mm), Guarapuava (44 mm), Candói (38,2 mm), Guaratuba (38,2 mm), Campo Largo (38 mm), Fazenda Rio Grande (36 mm), Pinhão (31,6 mm), e São José dos Pinhais (30,4 mm).

A chuva foi irregular, atingindo dentro de uma mesma cidade alguns bairros com mais intensidade do que outros. Em Curitiba, por exemplo, a estação meteorológica do Simepar no Jardim das Américas registrou um acumulado de 28,2 mm até as 16h. Já a estação meteorológica da prefeitura de Curitiba no bairro Boa Vista atingiu apenas 7,6 mm de chuva, e a de Santa Felicidade registrou um acumulado de 7,8 mm no mesmo intervalo de tempo. O bairro Campo Comprido teve registro de granizo.

Em Castro, o volume de granizo chegou a cobrir ruas inteiras. A precipitação de granizo estava associada a uma tempestade severa que se formou pelo Centro do Estado e se deslocou e se intensificou, associada à orografia, para a cidade. “A região de Castro, Ponta Grossa, tem uma serra que acabou contribuindo para intensificar essa tempestade severa. Associada a essa tempestade, a circulação dos ventos gera gotas super-resfriadas, granizo, dentro da base da nuvem. Então, muitas vezes, quando a temperatura do ambiente está com valores negativos, esse granizo consegue cair na superfície em forma de gelo”, explica Reinaldo Kneib, meteorologista do Simepar.

Além de Castro, também teve registro de granizo em Telêmaco Borba e cidades da Região Metropolitana de Curitiba. “Isso está associado a um sistema um pouco maior que está predominando sobre o Paraná, Santa Catarina e também São Paulo, que nós chamamos de vórtice ciclônico de altos níveis”, detalha Kneib.

Este sistema continua provocando chuvas até a noite de terça-feira (26), com condição para formação de granizo isolado na região Central, região Norte e Campos Gerais do Paraná. Na região Leste também há previsão de chuva moderada a forte, com condição menor para favorecer precipitação de granizo.

“Ao longo da quarta-feira, esse sistema meteorológico se afasta para São Paulo, para a região do Oceano Atlântico, e aí a tendência é o sol voltar a predominar no Interior, com temperaturas máximas se aproximando novamente dos 30°C. Já na Capital ocorrerá um pouco mais de nebulosidade, céu encoberto em alguns momentos e temperaturas mais amenas”, afirma Kneib.

SIMEPAR– Com uma estrutura de 120 estações meteorológicas telemétricas automáticas, três radares meteorológicos e cinco sensores de descargas atmosféricas, o Simepar é responsável por fornecer dados meteorológicos para órgãos como a Coordenadoria da Defesa Civil e a Secretaria do Desenvolvimento Sustentável, de modo a facilitar ações de resposta a situações extremas. São monitoradas desde situações causadas por chuvas extremas, como enxurradas, deslizamentos e alagamentos, até situações como incêndios e secas.

Dados mais detalhados da previsão do tempo para os 399 municípios paranaenses estão disponíveis no site www.simepar.br . A previsão tem duas atualizações diárias. Para cada cidade é possível saber o quanto deve chover, temperaturas mínimas e máximas previstas, umidade relativa do ar e vento, com detalhamento por hora para a data e o dia seguinte.