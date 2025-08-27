Na noite de domingo, o missionário católico Frei Gilson realizou uma apresentação especial de louvor e oração durante a tradicional Festa do Peão de Barretos, no interior de São Paulo. O momento reuniu milhares de pessoas em um ambiente de fé e espiritualidade, marcando uma pausa nas atrações musicais e nas montarias.

Com canções religiosas e mensagens de reflexão, Frei Gilson conduziu o público em um ato coletivo de oração, que foi recebido com entusiasmo e comoção. A plateia participou ativamente, cantando, orando e aplaudindo de pé.

A participação do religioso reforça o caráter plural do evento, que além de rodeios e shows sertanejos, também abre espaço para manifestações de fé e união entre os participantes.

A Festa do Peão de Barretos segue até o próximo fim de semana, com programação diversificada que inclui música, esporte e espiritualidade.

https://www.instagram.com/reel/DN10Drt2gGv/?igsh=Zm54cm93NzhiMnZm