Escutar esta notícia Escutar esta notícia

No dia 30 de agosto o Tiro de Guerra de Jacarezinho recebeu o Major José Felício Bergamim Junior, Chefe da Seção de Tiros de Guerra (STG) da 5ª Região Militar e o 2° Tenente Rubens Justiniano Evangelista, Auxiliar da STG, em Visita de Orientação Técnica ao TG 05-007.

A visita teve início com a recepção ao Chefe da STG pela Guarda do TG, uma formatura geral com a participação de todo o efetivo de Atiradores e na sequência foram realizadas as Oficinas de Armamento e de Treinamento Físico Militar.

Foi verificado o nível de instrução alcançado pelos Atiradores da Turma 2023 até o final da 26° Semana de Instrução, onde os Atiradores e Monitores tiveram a oportunidade de externar os conhecimentos adquiridos na instrução e demonstrar toda sua vibração e entusiasmo em fazer parte deste tradicional Órgão de Formação da Reserva.

Na sequência o Major Bergamim realizou uma reunião em que falou aos Atiradores. Foi realizada também uma apresentação para o Chefe da STG pelo Chefe da Instrução, 1º Sargento Rogerio, onde foram explanadas as principais atividades realizadas pelo TG no corrente ano, tanto na instrução como nas ações cívicas, sociais e esportivas, além das melhorias realizadas na administração e nas instalações e materiais adquiridos.

Ainda durante a manhã foi realizada uma reunião na Prefeitura Municipal, onde o Chefe da STG foi recebido pelo Chefe de Gabinete William Ferreira Filho, sendo tratado assuntos relacionados ao acordo de cooperação entre o Exército e o Município, que possibilita o funcionamento do TG em Jacarezinho, tendo sido destacado o muito bom apoio prestado pela Prefeitura Municipal de Jacarezinho para o desenvolvimento das atividades do TG no município.