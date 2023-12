A Queijaria Bella Vista, localizada no patrimônio dos Abreus em Ribeirão Claro, conquistou mais um feito importante ao ser incluída na renomada Rota do Queijo Paranaense. A certificação foi concedida pelo Instituto de Desenvolvimento Rural (IDR-Paraná), por meio do Programa Turismo Rural e Agroindústria Familiar, durante uma cerimônia realizada na manhã do dia 1º de dezembro.

O evento de certificação contou com a presença de representantes do IDR-PR, incluindo a chefe do Departamento de Fomento ao Turismo e Meio Ambiente, Daphne Denobe Lourenço, e diversos convidados. Os participantes tiveram a oportunidade de desfrutar de uma degustação de queijos, evidenciando a qualidade e o sabor únicos dos produtos da Queijaria Bella Vista.

Essa conquista é o resultado do empenho e dedicação do dentista Luiz Henrique Pedroso, que, após três décadas de carreira, decidiu investir em uma pequena propriedade rural na região de morros e vales de Ribeirão Claro. O empresário transformou sua paixão pela produção de queijos em uma referência, acumulando prêmios em concursos nacionais e internacionais.

Recentemente, a Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (Amunorpi), através do presidente Luiz Henrique Germano, prestou homenagem ao empresário, concedendo um Certificado de Moção Honrosa em reconhecimento às premiações e pela representação exemplar de Ribeirão Claro e da região em eventos de destaque.

A inclusão da Queijaria Bella Vista na Rota do Queijo Paranaense é um marco significativo, sendo a rota composta por 31 queijarias em diferentes regiões do Estado. Todas essas queijarias estão regularizadas por sistemas de inspeção sanitária como SIM, SIP, SIF, SUSAF ou SELO ARTE, proporcionando aos turistas uma experiência única, desde a observação do processo de produção até a degustação de sabores diversificados.

O IDR-Paraná, ao estruturar a Rota do Queijo Paranaense, visa fomentar o turismo rural no Estado e gerar renda para pequenos e médios produtores. Com dois anos de existência, a rota se destaca como uma iniciativa bem-sucedida, promovendo a interação entre produtores, turistas e o trade turístico, estimulando o surgimento de novos negócios e a criação de atrativos turísticos para o Paraná.

O prefeito João Carlos Bonato e a vice-prefeita Ana Maria Baggio Molini parabenizam o empresário Luiz Henrique Pedroso pelo reconhecimento internacional de seus produtos e por contribuir como mais uma opção