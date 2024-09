Um homem de 37 anos morreu após cair de uma grua da obra de construção da Ponte de Guaratuba, neste sábado (14). O trabalhador estava de capacete, mas com a queda sofreu traumatismo craniano grave e perda de massa encefálica e veio a óbito no local.

Não foi revelado pelo Corpo de Bombeiros a altura em que o trabalhador estava quando sofreu a queda da grua.

O Governo do Paraná emitiu nota de pesar pela morte do trabalhador: “Ele trabalhava em prol de um sonho dos paranaenses. O Estado e o consórcio prestarão todo o apoio à família”, pontuou o órgão no documento.

Caberá agora a Polícia Civil do Paraná (PCPR) investigar o caso e determinar de quem é a responsabilidade pela morte do trabalhador.

As obras da Ponte de Guaratuba estão sendo conduzidas pelo consórcio Nova Ponte, que venceu a licitação aberta pelo Governo do Paraná em 2022.

O investimento orçado pelo Governo do Paraná para conclusão do empreendimento é de R$ 386,9 milhões, com a previsão de conclusão para 2024.

A Ponte de Guaratuba irá ligar o município do litoral do Paraná com a cidade de Matinhos. Atualmente o deslocamento direto entre as cidades é feito por ferry-boats.

Além da construção da Ponte, ainda serão realizadas obras para ampliar a margem norte da PR-412, em Guaratuba.