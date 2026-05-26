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Na tarde desta terça-feira (26), por volta das 16h18, um acidente de soterramento mobilizou equipes de emergência em Jacarezinho (PR). O caso ocorreu na Rua Professor Arlindo Bessa, nº 800, atrás da Ciretran, durante a instalação de manilhas para o escoamento de águas pluviais.

Durante a escavação, houve o desmoronamento das paredes da vala, soterrando dois trabalhadores um de 28 anos e outro de 53 anos. Um deles ficou totalmente soterrado e foi retirado pelos próprios colegas antes da chegada das equipes de socorro.

O outro permaneceu parcialmente soterrado até a chegada do Corpo de Bombeiros, que realizou o resgate.Ambos apresentavam ferimentos moderados, mas estavam conscientes e orientados durante o atendimento.

Um dos trabalhadores foi encaminhado ao Pronto Atendimento local pela ambulância do Corpo de Bombeiros, enquanto o outro foi transportado pelo SAMU, ambos com monitoramento dos sinais vitais.

O acidente reforça a importância de medidas de segurança em obras de infraestrutura urbana, especialmente em atividades de escavação, que apresentam alto risco de desmoronamento.