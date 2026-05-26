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Na tarde da última quinta-feira, 21 de maio, uma idosa se envolveu em um acidente enquanto conduzia um triciclo elétrico em Passo Fundo. O fato ocorreu no cruzamento da Avenida Moacir da Motta Fortes com a Rua Palmeiras, em frente ao supermercado Grenal, no bairro Vera Cruz.

Câmeras de monitoramento registraram o momento em que o triciclo avançou o sinal vermelho e foi atingido por um automóvel. Com o impacto, a condutora caiu na via. Apesar da cena impressionar, ela não sofreu ferimentos graves. A idosa foi encaminhada ao hospital para avaliação médica e liberada em seguida.

As imagens também mostram que, poucos instantes antes, no cruzamento anterior, a mesma condutora quase havia sido atingida por outro veículo, evidenciando a sequência de riscos enfrentados durante o trajeto.

O episódio reforça a importância da atenção no trânsito, especialmente em vias movimentadas, e levanta discussões sobre o uso de triciclos elétricos como alternativa de mobilidade urbana.

Vídeo: Câmera de segurança