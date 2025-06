Neste domingo, 29 de junho, a cidade de Jacarezinho foi palco de uma das celebrações mais aguardadas do calendário cultural regional: a 47ª Cavalgada Texana. O evento, que já se tornou tradição entre os amantes da cultura sertaneja, reuniu centenas de cavaleiros e amazonas de diversas comitivas, promovendo um grande encontro de tradição, música e alegria.

Destaque para a comitiva Brahmitas

Entre as inúmeras comitivas participantes, a Brahmitas se destacou pelo carisma, organização e pela forte presença durante o trajeto da cavalgada. Com trajes característicos e uma animada equipe, conquistaram o público e deixaram sua marca no evento.

Sucesso de público e atrações

O público compareceu em peso, lotando os espaços destinados ao desfile e às festividades. Após o percurso da cavalgada, a festa seguiu com shows ao vivo, comidas típicas e muita confraternização entre os participantes.

Preservação da cultura sertaneja

Mais do que uma simples cavalgada, o evento se consolidou como uma celebração da cultura e das raízes sertanejas. A 47ª edição reforçou a importância de manter vivas as tradições do campo, valorizando a identidade cultural da região.

A Cavalgada Texana de Jacarezinho segue firme como símbolo de união, tradição e orgulho local. Que venha a 48ª edição.

Fotos: Carlos Eduardo e Assessoria