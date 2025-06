A tradicional Festa Junina do Colégio Elo foi um verdadeiro sucesso, reunindo mais de 2 mil pessoas em uma noite marcada por alegria, cultura e integração. O evento, que tradicionalmente é aberto à comunidade jacarezinhense, mais uma vez encantou a todos com uma programação rica e acolhedora.

A animação ficou por conta do show ao vivo do cantor Pedro Galvão, que trouxe muita música boa e animou o público do início ao fim. As brincadeiras juninas como pescaria, touro mecânico e brinquedos do Bosco garantiram a diversão da criançada.

A praça de alimentação foi um dos grandes atrativos da noite. O cachorro-quente ficou por conta dos alunos e pais do 9º ano, os espetinhos foram servidos pelo animado TERCEIRÃO, os doces típicos preparados com carinho por Andréia, além de barracas com caldos, milho cozido, salgados e pastéis, oferecidos pela equipe da Padaria Pão de Mel.

Também não faltaram registros especiais: o público pôde aproveitar a cabine de fotos, a divertida câmera 360° e a sessão de fotos temática com cliques profissionais do fotógrafo Daniel Moraes.

Um dos momentos mais aguardados da noite foram as apresentações de dança, com participação das turmas da Educação Infantil ao Ensino Médio, encerrando com a tradicional e animada quadrilha junina.

Todo esse sucesso só foi possível graças ao empenho e dedicação da equipe de funcionários, professores e alunos, sob os cuidados dos mantenedores, direção e coordenação do Colégio Elo. A presença calorosa das famílias e da comunidade jacarezinhense reforça a importância desse evento, que já faz parte do calendário cultural da cidade.