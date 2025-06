O frio de inverno voltará com força ao Paraná nos próximos dias. De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), as temperaturas caem já na segunda-feira (30), principalmente no sul do estado, mas não se aproximam das mínimas da última semana. No entanto, as mínimas previstas, próximas à casa de 0ºC, devem ocorrer na terça-feira (1º).

A segunda-feira será marcada por instabilidade nas regiões leste, sul e central do Paraná. Nesta faixa do estado pode chover a qualquer momento e a expectativa é pela ocorrência do fenômeno da “mínima invertida”, com as menores temperaturas ocorrendo à noite. Em Curitiba, os termômetros não passam dos 15ºC, com mínima prevista de 9ºC. As menores temperaturas estão previstas para Francisco Beltrão, Pato Branco e União da Vitória, com 6ºC.

A massa de ar frio segue avançando e a terça-feira amanhecerá gelada em toda a metade sul do Paraná. As mínimas despencam para 2ºC em Francisco Beltrão e Pato Branco, e 3º em União da Vitória, com alguma possibilidade de geada. Na capital, a mínima prevista é de 7ºC e a máxima não passa dos 10ºC. Ao contrário dos dias anteriores, a instabilidade será mais presente na metade norte paranaense.

A partir de quarta-feira (2), o frio diminui um pouco, com mínima prevista para Curitiba e região, com 6º, e máxima de 21ºC em Maringá e Paranavaí. Mesmo cenário que segue até o final de semana, com o tempo firmando inclusive na faixa norte.