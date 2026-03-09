Neste domingo, 8 de março de 2026, por volta das 12h50, a equipe do Corpo de Bombeiros do 3º CIBM foi acionada para uma ocorrência de busca e salvamento na Ilha do Beca, localizada em Ribeirão Claro.

Durante as buscas, os bombeiros localizaram o corpo de A. N. B., de 36 anos, já em óbito. A vítima foi identificada como tendo sofrido afogamento.

As circunstâncias que levaram ao acidente não foram divulgadas até o momento. O caso segue sob responsabilidade das autoridades competentes, que devem apurar os detalhes da ocorrência.

Esse tipo de registro reforça a importância da atenção redobrada em áreas de rios, represas e ilhas da região, especialmente em períodos de maior movimento turístico