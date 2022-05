Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Universidade Estadual do Norte do Paraná, por meio da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) e da Coordenadoria de Processos Seletivos (CPS), divulgou, no dia 19 de maio, o Edital de Processo Seletivo Complementar – ENEM – para preenchimento de vagas remanescentes do Vestibular UENP e do Sisu 2022. O processo seletivo oferta 226 vagas para 13 cursos de graduação da Universidade e será realizado mediante o aproveitamento do resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) – anos 2020 ou 2021, para ingresso no ano letivo de 2022.

A inscrição para o processo seletivo deverá ser realizada exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico https://bit.ly/3lsCBY3, no período de 19 de maio de 2022 a 29 de maio de 2022. A Universidade oferta vagas para os cursos de Ciências Biológicas (22), Ciências Contábeis (2), Ciências Econômicas (13), Geografia (15), Matemática (21), Pedagogia (31), do Campus de Cornélio Procópio; Filosofia (29), História (30), Letras Português/Espanhol (9), Matemática (6), Pedagogia (34), do Campus de Jacarezinho; e Ciências Biológicas (2) e Computação (12), do Campus Luiz Meneghel de Bandeirantes.

A taxa de inscrição é de R$ 80,00 e deverá ser paga até 30 de maio de 2022. O candidato que foi homologado no Processo Seletivo Vestibular UENP 2022 terá direito à isenção da taxa de inscrição. Já o candidato inscrito no Cadastro Único – CadÚnico, de que trata o Decreto no 6.135, de 26 de junho de 2007; membro de família de baixa renda, terá direito à isenção da taxa de inscrição mediante solicitação e envio dos documentos, conforme orientação do edital de abertura, exclusivamente, por meio da área do candidato, disponível no endereço https://bit.ly/3lsCBY3, no período de 19 de maio de 2022 a 23 de maio de 2022.