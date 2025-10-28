A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) – Campus de Cornélio Procópio realizou, no sábado, 25 de outubro, a 1ª edição do evento “Comunidade na UENP”, que teve como tema o Dia das Crianças. A ação reuniu estudantes, servidores, docentes e diversas famílias da região para uma manhã de atividades lúdicas, educativas e de integração no espaço universitário.

O evento teve como objetivo aproximar a universidade da comunidade externa, convidando o público a vivenciar o campus como um espaço público aberto à convivência, cultura, lazer e aprendizado. Crianças de até 10 anos e suas famílias participaram de uma programação variada, que incluiu visitas ao Planetário e à Brinqueped, apresentação teatral e atividades interativas promovidas pelos cursos da universidade.

Entre as atrações, destacou-se a peça teatral infantil “Um lobo na cartola”, encenada por alunos do Curso de Letras, que encantou o público infantil com uma história divertida e cheia de imaginação.

As tendas dos cursos da UENP também foram ponto de destaque do evento, oferecendo experiências de aprendizado por meio de jogos interativos. O curso de Geografia apresentou os projetos “Solo na Escola” e “Criando Pontes para uma Educação Antirracista”; o curso de Matemática promoveu jogos e brincadeiras e atividades do Espaço Maker; o curso de Ciências Biológicas disponibilizou atividades de educação ambiental e o curso de Ciências Contábeis levou ao público os jogos do NAF/UENP (Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal).

Para a diretora do campus, professora Vanderléia da Silva Oliveira, o evento atendeu todas as expectativas da organização. “Vimos famílias transitando por entre os espaços e projetos do campus, vivenciando algumas práticas e tendo contato com uma Universidade viva e ativa. Era um desejo antigo nosso acolher as crianças e famílias. A atividade cumpriu plenamente o proposto e já deixou um desejo de que no próximo ano ela se repita”, concluiu.

A manhã foi marcada por momentos de alegria, aprendizado e convivência, consolidando o “Comunidade na UENP” como uma iniciativa voltada à formação cidadã e ao fortalecimento dos laços entre a universidade e a sociedade.