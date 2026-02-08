A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) confirmou oficialmente a criação do Curso de Medicina no âmbito da instituição. A autorização foi concedida pelo Governo do Estado do Paraná por meio do Decreto nº 12.320.

A implantação do novo curso representa um marco para o ensino superior público no Norte do Paraná, ampliando as oportunidades de formação na área da saúde e fortalecendo o papel da universidade no desenvolvimento regional e na qualificação de profissionais para o sistema público de saúde.

De acordo com a UENP, a previsão é que o curso tenha início no segundo semestre de 2026, respeitando todas as etapas legais, acadêmicas e administrativas necessárias para sua plena implantação.

Em relação ao ingresso dos estudantes, a universidade informou que o processo seletivo ainda está em fase de planejamento e estruturação. Os critérios, formatos e procedimentos para ocupação das vagas somente serão divulgados após análise e aprovação pelos Conselhos Superiores da instituição.

A UENP reforçou ainda que todas as informações oficiais referentes ao novo curso serão divulgadas exclusivamente por meio de seus canais institucionais.

