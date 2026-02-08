Na noite de sexta-feira, 7 de fevereiro de 2026, um acidente de trânsito foi registrado no km 176,9 da BR-373, na entrada da Vila Borato, no estado do Paraná. O sinistro ocorreu por volta das 18h e envolveu um caminhão VW/30.320 CRM 8×2 e um automóvel VW/Gol 16V, ambos com placas paranaenses.

Segundo informações levantadas, o caminhão seguia no sentido norte da rodovia e acessava a faixa de desaceleração para ingressar na Vila Borato. Atrás dele, o VW/Gol transitava pela faixa da direita, realizando ultrapassagem de outro caminhão não identificado. Durante a manobra, o condutor do Gol perdeu o controle da direção, colidiu contra as defensas de concreto e, em seguida, atingiu a traseira do caminhão que já se encontrava na faixa de desaceleração.

O motorista do Gol alegou ter sido “fechado” por outro caminhão, mas essa versão não pôde ser confirmada pelas autoridades. No veículo estavam seis ocupantes — três homens e três mulheres — que sofreram ferimentos moderados. Todos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e pela equipe de resgate da concessionária, sendo encaminhados a hospitais da região.

O condutor do caminhão permaneceu no local, prestou auxílio às vítimas e realizou o teste de alcoolemia, cujo resultado foi negativo para ingestão de álcool. Após os procedimentos, foi liberado pelas autoridades.

Esse tipo de ocorrência evidencia a importância de atenção redobrada em trechos de acesso e desaceleração, especialmente em rodovias com grande fluxo de veículos pesados.