A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) recebeu a liberação de R$ 2 milhões para a aquisição de equipamentos para a nova Clínica de Fisioterapia do Campus de Jacarezinho. Em fase avançada de execução, a nova estrutura tem previsão de inauguração para o segundo semestre de 2025.

A notícia foi recebida esta semana pelo reitor da Universidade, Fábio Antonio Néia Martini e pelo diretor do Campus Jacarezinho, Luiz Fernando Kazmierczak. A conquista foi viabilizada com o apoio do Governador Carlos Massa Ratinho Júnior, através do secretário da Saúde (Sesa) Beto Preto, do secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), Aldo Nelson Bona e do deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli.

O reitor da UENP, Fábio Antonio Néia Martini, destacou o ganho de qualidade e o aumento no número de atendimentos. “Serão cerca de 1.000 atendimentos gratuitos por semana para a população dos municípios da 18ª e 19ª Regionais de Saúde e um salto de qualidade na formação dos nossos alunos. Teremos a melhor clínica de fisioterapia do Paraná, com quatro vezes mais pessoas beneficiadas”, comemorou.

Para o deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli, com o apoio do governo do estado, a UENP reafirma seu compromisso com a excelência no ensino, na pesquisa e na extensão, consolidando-se como referência em saúde e educação no Norte do Paraná. “A UENP tem sido fundamental e mostra a cada dia o valor que ela tem em todas as áreas. O governador Ratinho Júnior e os secretários Beto Preto e Aldo Bona têm feito uma enorme diferença na vida dos paranaenses”, destacou.

Com aproximadamente 300 equipamentos e materiais especializados, a nova Clínica contará com ambientes modernos e funcionais para atendimento nas áreas de cardiologia, gerontologia, ginecologia e obstetrícia, neurologia, ortopedia e traumatologia, pediatria e pneumologia, além de um completo setor de hidroterapia, com piscina coberta e aquecida.

De acordo com a diretora da Clínica, Claudia Roberta Brunnquell, a estrutura contará com ginásio de reabilitação, salas de avaliação, setor de hidroterapia, setores especializados, setores administrativos e de apoio. “Teremos ambientes planejados para garantir organização, acessibilidade e conforto aos pacientes e profissionais”, concluiu.