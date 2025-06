A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) implementou essa semana seu Plano de Integridade para os próximos 12 meses.

Aprovado pela Controladoria Geral do Estado do Paraná (CGE), o plano foi assinado pelo reitor Fábio Antonio Néia Martini no dia 10, após reunião com integrantes do Gabinete e do Núcleo de Integridade e Compliance Setorial (NICS).

O documento detalha medidas e ações a serem implementadas para prevenir, detectar, punir e remediar práticas de corrupção, fraude, irregularidades e desvios éticos.