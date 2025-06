Um homem, de 45 anos, morreu após ter o carro arrastado por um trem na tarde desta sexta-feira (13), em Califórnia, no Norte do Paraná. Além disso, uma jovem de 19 anos ficou ferida.

De acordo com o TN Online, os dois estavam em um Fiat Strada que foi arrastado por aproximadamente 400 metros pelo trem. O homem que morreu era o motorista do veículo.

Já a jovem que ficou ferida era passageira do carro e, segundo o site local, foi encontrada fora do veículo.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados no local. A Polícia Civil vai investigar as causas do acidente que acabou com o homem morto após ser arrastado pelo trem.