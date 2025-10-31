A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) realizou, na quinta-feira, 30 de outubro, a cerimônia de posse de três novos docentes. O evento ocorreu na Sala da Chefia do Gabinete da Reitoria, em Jacarezinho, e contou com a presença de autoridades acadêmicas, servidores e familiares dos empossados.

Os novos servidores iniciam suas atividades no cargo da carreira de Magistério Público do Ensino Superior do Paraná no campus Luiz Meneghel, em Bandeirantes, nos cursos de Enfermagem e Ciência da Computação.

Durante a cerimônia, o vice-reitor da UENP, professor Ricardo Aparecido Campos, desejou boas-vindas aos novos integrantes da comunidade universitária. “Hoje é um dia feliz para a Universidade e, com certeza, para a sociedade do Norte Pioneiro. São mais três servidores públicos. Tenho certeza que vocês serão professores, pesquisadores e extensionistas que farão a diferença na vida de outras pessoas”, ressaltou.

“Que esse ciclo que vocês começam nesse momento seja de muito sucesso e que traga muita mudança de pessoas que têm a pretensão de estar na Universidade, de ter uma profissão e de conseguir alcançar patamares maiores. Parabéns por terem feito o concurso e terem passado por esse processo e por estar aqui hoje assinando a posse de vocês” reforçou o vice-reitor.

Também estiveram presentes na cerimônia a assessora executiva do Gabinete da Reitoria, Josiane Petenaci de Araújo, e a assessora técnica do Gabinete, Janaina Valente dos Santos