Por volta das 5h25 da manhã desta sexta-feira, 31 de outubro de 2025, um acidente de trânsito foi registrado no KM 68 da BR-369, em frente à base da EPR, na região de Santa Mariana (PR).

No local, um jovem de 28 anos, morador de Cornélio Procópio, conduzindo um VW Polo cor cinza com placas de Cornélio Procópio Pr, onde o mesmo que estava sozinho no veículo, seguia sentido Santa Mariana a Bandeirantes, quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle do veículo, colidindo fortemente contra o guard rails que fica em frente à base da concessionária.

O motorista foi socorrido pela equipe da EPR e encaminhado com ferimentos moderados, ao pronto-socorro de Bandeirantes para receber atendimento médico. Uma ambulância do SAMU também esteve no local prestando apoio à ocorrência.

As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.

Fotos: Cleverson Rodrigues Rádio