O Campus Luiz Meneghel, de Bandeirantes, recebeu, na terça-feira, 28 de outubro, o espetáculo “Procura-se Esperança”, atração da quarta edição do “Conexão Encena: Mostra de Teatro do Norte do Paraná”. O evento acorreu no Auditório Thomas Nicoletti e contou com a participação de mais de 100 alunos da rede básica de ensino, professores e servidores.

Realizado pela Pró-reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), por meio do Programa de Desenvolvimento da Cultura da UENP, o Conexão Encena é um desdobramento do XX Festival de Teatro de Jacarezinho, o Encena. O objetivo da iniciativa é levar para os municípios de Jacarezinho, Bandeirantes e Cornélio Procópio espetáculos gratuitos e em espaços públicos abertos a toda comunidade.

De acordo com o pró-reitor de Extensão e Cultura da UENP, Rui Gonçalves Marques Elias, o Conexão Encena 2025 foi um marco para a PROEC. “Nesta edição, conseguimos reunir diferentes artistas e promover apresentações que impactaram públicos diversos nos três campi da UENP. Trabalhar a formação de público para as ações culturais é um dos principais objetivos da PROEC, e neste ano, avançamos significativamente nessa missão. Graças ao empenho conjunto da Diretoria de Cultura, da Reitoria, dos diretores de campus e dos professores envolvidos, conseguimos fortalecer e ampliar a presença da arte e da cultura nos municípios-sede da UENP”, destacou.

“Procura-se Esperança” é uma atração de Ana Bia e CNX produções, onde uma criança escuta sua mãe dizer que perdeu a esperança. Para vê-la sorrir novamente, convida seu público a embarcar em uma aventura cênico-musical. Além de Bandeirantes e Cornélio Procópio, o Parque Universitário de Ciência, Cultura e Inovação da UENP, em Jacarezinho, também receberá a peça em novembro. “O festival reafirmou o papel da UENP como um espaço de difusão cultural, integração comunitária e valorização da arte, contribuindo para o enriquecimento da vida acadêmica e para o fortalecimento das políticas de extensão e cultura da universidade”, concluiu.