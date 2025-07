Na tarde desta quinta-feira (17), por volta das 16h, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a apreensão de medicamentos de origem estrangeira sem registro no Brasil, durante fiscalização no km 201 da BR-376, em frente à Unidade Operacional de Mandaguari, no norte do Paraná.

O veículo abordado foi uma BMW X4 XDRIVE30I, com placas de Foz do Iguaçu, conduzido por um homem de 28 anos. Durante a abordagem, o condutor apresentou declarações inconsistentes, o que levantou suspeitas nos policiais.

Em inspeção minuciosa, os agentes localizaram 61 unidades de medicamentos de origem paraguaia, escondidas no fundo do assoalho externo do veículo. Os produtos estavam em condições inadequadas de armazenamento e não possuem registro junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Segundo a PRF, os medicamentos exigem receita especial e são comumente utilizados para emagrecimento.

O condutor declarou que havia retirado os medicamentos em Foz do Iguaçu e que seu destino final seria a cidade de São Paulo, onde pretendia revendê-los. O veículo e os produtos foram apreendidos, e o motorista foi encaminhado à autoridade policial competente.

A importação e comercialização de medicamentos sem registro configura crime contra a saúde pública, conforme previsto no artigo 273 do Código Penal Brasileiro. A pena pode chegar a 15 anos de reclusão.

