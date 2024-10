A Universidade Aberta da Terceira Idade (UNATI) do Campus Jacarezinho da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) iniciou as atividades na terça-feira, 1º de outubro, com uma aula inaugural no Parque Universitário de Ciência, Cultura e Inovação. O objetivo da ação é contribuir na promoção da qualidade de vida dos idosos, incluindo a manutenção ou aumento do desenvolvimento cognitivo, funcional e social dessa população.

Para a professora coordenadora da UNATI em Jacarezinho, Flávia Évelin Bandeira Lima Valério, é com muita alegria que iniciam o primeiro ciclo do projeto no Campus, um momento que celebra o encontro de gerações e reafirma o compromisso com a educação permanente ao longo da vida. “O projeto surge com o propósito de ser um espaço de redescoberta e crescimento, no qual o aprendizado e o bem-estar caminham juntos. Mais do que um programa educacional, representa uma oportunidade de manter-se ativo, além de promover o fortalecimento de vínculos entre a Universidade e a comunidade”, destacou Flávia.

Na aula inaugural, o chefe do Gabinete da Reitoria da UENP, Mateus Luiz Biancon, desejou as boas-vindas. “Um programa como esse é muito importante para uma cidade como Jacarezinho. Espero que vocês desenvolvam um excelente semestre, com atividades maravilhosas. Também parabenizo a todos os envolvidos. Professora Flávia, sei que, em suas mãos, esse projeto será muito bem cuidado, com muito carinho e zelo”, frisou.

O pró-reitor de Extensão e Cultura, Rui Gonçalves Marques Elias, partilhou sobre o processo para a criação da UNATI na UENP, que foi possível através da Encomenda Governamental nº 05/2024 da Secretária de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, com recursos do Fundo Paraná, que busca fomentar a Extensão Universitária. “É com muita alegria que estamos aqui hoje, com essa sala lotada. O projeto envolve várias atividades de diferentes áreas, mas precisamos, principalmente, de vocês que fazem parte desse grupo, adicionando muito conhecimento, muita troca de experiência. Que possamos aumentar cada vez mais esse grupo, para dar ainda mais capacidade, autonomia e voz aos idosos aqui de Jacarezinho”, comentou.

Para o diretor do Campus Jacarezinho, Luiz Fernando Kazmierczak, a aula inaugural representa um momento muito importante em que a Universidade abre suas portas para a comunidade do município. “O conhecimento não tem tempo, não tem momento, isso é a parte bela do nosso trabalho, poder transmitir e receber o conhecimento. Tenho certeza que, nesse projeto, nós, a UENP, vamos ganhar muito com cada um de vocês, com a experiência de vida, com o conhecimento de cada um de vocês, nós aprenderemos muito mais”, frisou.

O presidente do Conselho Municipal dos Direitos dos Idosos de Jacarezinho, Alfeu Paulo da Silva Junior, apontou que existe muita carência de políticas públicas voltadas para as pessoas idosas e projetos como a UNATI são fundamentais nesse processo. “É uma satisfação muito grande participar desse projeto junto com a Universidade, que é um braço forte que temos na região, e é importante para suprir essas lacunas. Esperamos que a UNATI seja um sucesso e podem contar sempre conosco, seremos sempre parceiros de projetos que venham apoiar as pessoas idosas em Jacarezinho”, disse.

As atividades promovidas pela UNATI em Jacarezinho, que serão desenvolvidas no Centro de Ciências da Saúde, buscam incentivar o autocuidado, o movimento corporal e o estímulo cognitivo, além de oferecer momentos de reflexão sobre temas do cotidiano. Cada aula e oficina será uma oportunidade para explorar novas ideias e fortalecer laços. “Desejamos um semestre extremamente produtivo e enriquecedor. Que possamos, juntos, trilhar esse caminho de aprendizado e crescimento. Que a UNATI seja sempre um espaço de troca, de afeto e de respeito, onde possamos valorizar o presente, celebrar o passado e nos preparar para um futuro promissor”, desejou Flávia.

Na aula inaugural, os idosos puderam conhecer a exposição “Minha terra, que delícia, quantos carnavais” do Museu de Arte e Cultura Popular do Norte do Paraná, localizado no Parque Universitário. Também participaram da aula inaugural os pró-reitores de Administração e Finanças, Nilson César Bertoli, e de Recursos Humanos, Maria José Quina Galdino; os diretores dos Centros de Ciências Humanas e da Educação, Alfredo Moreira da Silva Junior, e da Saúde, Fabrício José Jassi; professores, agentes universitários e representantes de entidades.

Universidade Aberta da Terceira Idade

O Programa de Extensão Multidisciplinar: Universidade Aberta da Terceira Idade é voltado para pessoas acima de 55 anos e desenvolve atividades nos três campi da UENP. O objetivo é produzir e socializar o conhecimento, norteando-se pelo princípio da inter, da multi e da transdisciplinaridade e firma-se no princípio do direito ao acesso à informação e participação cidadã, que não se finda na terceira idade, mas tem, nesta, a representatividade do desenvolvimento humano num processo contínuo de aprendizagem.

A UNATI na UENP é coordenada pela professora do curso de Pedagogia, Ivone Pingoello, que também é responsável pelas ações realizadas no Campus Cornélio Procópio. No Campus Luiz Meneghel, em Bandeirantes, a coordenação é da professora do curso de Enfermagem, Edna Aparecida Lopes Bezerra Katakura, e, no Campus Jacarezinho, é da professora do curso de Educação Física, Flávia Évelin Bandeira Lima Valério.

Com duração de 24 meses, a UNATI se estrutura em dois módulos: o Módulo Básico, que contempla as áreas Saúde e Envelhecimento, Novas Tecnologias, Práticas Esportivas e Atividades Físicas, Educação Financeira, Letramentos e cidadania, Atividades Culturais e socialização; e o Módulo Aperfeiçoamento, para atender os que desejam continuar no Programa, permitindo que participem das atividades com o novo grupo que se forma no segundo ano de atuação.