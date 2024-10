O curso de História da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) em Jacarezinho, em parceria com a Seção Estadual da Associação Nacional de História (ANPUH-PR), promoveu, entre 25 e 28 de setembro, o XIX Encontro Regional de História – Emancipações: sujeitos e territórios. O evento foi realizado no Centro de Ciências Humanas e da Educação/Letras, Comunicação e Artes do Campus Jacarezinho e reuniu mais de 450 inscritos.

A ação do curso de História, que aconteceu concomitantemente à 30ª Semana de História da UENP, ao 2º Encontro Estadual de História e ao 1º Encontro da Rede Paranaense de Arquivos e Centros de Documentação, contou com a participação de graduandos, pós-graduandos, docentes dos cursos de História e da Educação Básica, pesquisadores de outras áreas e atores de segmentos sociais para promover debates, trocas de experiências e fomentar a produção e difusão de pesquisas e do conhecimento histórico em seus diferentes domínios.

A coordenadora local do evento, Marisa Noda, comenta sobre a participação abrangente da comunidade no evento. “Tivemos a participação de diversas lideranças regionais e das comunidades indígenas de Laranjinha, Pinhalzinho e Iwy Porã. Foram dias de muito aprendizado para todos que participaram do evento, que teve 12 simpósios temáticos com 183 apresentações de trabalhos, sete minicursos com 73 cursistas, duas rodas de conversa, atividades culturais, feirinha do livro, artesanato, lançamento de nove livros e uma exposição artística”, destaca.

Segundo a professora Janete Leiko Tanno, que integrou a comissão organizadora das ações realizadas, cerca de 45 indígenas participaram do encontro. “A presença deles foi fundamental, um marco porque, até então, sempre trouxemos brancos para falar sobre os indígenas e, dessa vez, pudemos ouvi-los e ter a oportunidade de olhar o mundo a partir do olhar dos povos originários. Era algo que faltava e um passo importante no objetivo de diminuir o preconceito, o racismo e a discriminação com os povos indígenas”, ressaltou.

O XIX Encontro Regional de História contou com a participação do diretor e vice-diretora do Campus Jacarezinho da UENP, Luiz Fernando Kazmierczak e Ana Paula Belomo Castanho Brochado; do diretor do Centro de Ciências Humanas e da Educação, Alfredo Moreira da Silva Júnior; da assessora técnica de Cultura da UENP, Beatriz Rodrigues Cunha; o coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade, Flávio Massami Martins Ruckstadter; o membro da diretoria da ANPUH e responsável pela organização regional do evento, Paulo Eduardo Dias Mello; a vice-cacica da terra indígena de Iwy Porã, Graziella Aparecida de Oliveira; e o professor Edson Kayapó, que representou a comunidade de professores indígenas.