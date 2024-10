A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) realizou, na segunda-feira, 30 de setembro, a aula inaugural do Cursinho Popular. A ação é ofertada através do “Projeto Ações Extensionistas do Curso Preparatório para Vestibular” e busca democratizar o acesso à educação de qualidade. Voltado aos estudantes dos anos finais do Ensino Médio matriculados em escolas públicas, o cursinho ofertou, inicialmente, 40 vagas.

No evento, a coordenadora do projeto, Vanessa Campos Mariano Ruckstadter, desejou boas-vindas aos alunos e agradeceu a todos que ajudaram a concretizar o Cursinho Popular. “Aos nossos alunos, quero dizer que a Universidade é de todos e, para todos nós, o objetivo é recebê-los da melhor forma possível. Sejam bem vindos à UENP e espero que aproveitem essa oportunidade! Um projeto dessa magnitude só se concretiza com muito apoio, por isso, agradeço à Reitoria, Pró-Reitorias e Centros de Estudos da UENP, e também as duas bolsistas do projeto, Ana Maria e Clara, que foram fundamentais em todo o processo”, destacou.

O vice-reitor da UENP, Ricardo Aparecido Campos, parabenizou todos os alunos que se inscreveram para o Cursinho Popular. “Que vocês tenham muita força durante esse período e contem sempre conosco. O ensino público é resultado de muitas lutas passadas. Então espero que vocês continuem lutando pelo ensino público, que vocês vivam o ensino público. E que, num futuro próximo, vocês possam estar aqui, ocupando esse espaço”, disse.

O pró-reitor de Extensão e Cultura, Rui Gonçalves Marques Elias, compartilhou sobre o processo para a criação do curso. “A ideia de criar um cursinho pré-vestibular foi para que conseguisse alcançar os alunos das escolas estaduais e mostrar que é possível entrar na Universidade. O objetivo vai muito além das aulas, das apostilas, é oportunizar aos alunos do ensino médio das escolas públicas conhecer um pouco mais do que a Universidade tem a oferecer. E fico muito feliz em ver essa ideia se concretizando”, frisou.

A aula inaugural do Cursinho Popular da UENP foi realizada com o professor Sergio Vale da Paixão, do Instituto Federal do Paraná – Campus Jacarezinho, que ministrou a palestra “A autogestão dos afetos para alcançar objetivos: caminhos para chegar onde queremos!”. O evento também trouxe a apresentação cultural do Coletivo Toneladas de Maracatu.

Também participaram da aula inaugural o diretor e vice-diretora do Campus Jacarezinho, Luiz Fernando Kazmierczak e Ana Paula Belomo Castanho Brochado; os diretores do Centro de Ciências Humanas e da Educação, Alfredo Moreira da Silva Junior, e de Letras, Comunicação e Artes, Patrícia Cristina de Oliveira Duarte; a chefe do Núcleo Regional de Educação de Jacarezinho, Ana Maria Molini; o diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão do Instituto Federal do Paraná – Campus Jacarezinho, Fabricio Baptista; o presidente da União Municipal dos Estudantes Secundaristas de Jacarezinho, Kadu Panichi; e o representante do Diretório Acadêmico Maria Lorena Campos Silva (Damal), Robson Augusto Militão, além dos professores coordenadores de áreas e monitores do cursinho.