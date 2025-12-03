Publicidade
quarta-feira, dezembro 3, 2025
Verão Maior Paraná divulga a programação completa dos eventos esportivos de 2026

3 de dezembro de 2025
em Esporte
Foto: SEES

Foto: SEES

O Governo do Estado divulgou nesta quarta-feira (03) a programação completa das atividades esportivas do Verão Maior Paraná 2025/2026. Os eventos, mais uma vez, vão transformar o Litoral e os balneários do Noroeste em palcos de competições, recreação e ações de promoção à saúde.

A temporada reúne grandes provas dentro do programa Jogos de Aventura e Natureza (JANs), que são o fio condutor da programação de maior porte, coordenada pela Secretaria estadual do Esporte (SEE), em parceria com os municípios e as federações esportivas. Além disso, há uma extensa agenda de atividades esportiva, de recreação e saúde que acontecerão nos postos fixos da SEE nos sete municípios do Litoral e três dos balneários do Noroeste.

As atividades começam com a Corrida da Virada, em 31 de dezembro e terminam com a Copa Litoral de Beach Tennis, em março. No total serão mais de 100 atividades voltadas a atletas e também às famílias e turistas e moradores de todas as idades.

Entre as atividades também estão o Vôlei das Estrelas, que costuma reunir ídolos da modalidade; a Maratona Aquática na Baía de Guaratuba; o ITF Beach Tennis, que é uma competição internacional; o Fight Night Show; o Triathlon do Sesc e a Copa Sul-Sudeste de Beach Flag.

A programação dos Jogos de Aventura e Natureza reúne 45 eventos divididos em 13 semanas, o que movimentará atletas de todo o país e impulsionará o turismo esportivo do Paraná. As atividades ocorrem  em praias de Guaratuba, Matinhos, Pontal do Paraná, Paranaguá, Morretes, Antonina, Guaraqueçaba, no Litoral, e em Porto Rico, São Pedro do Paraná e Marilena, no Noroeste. São provas tradicionais e desafios marcados pela natureza, diversidade e pela prática esportiva ao ar livre.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

Jogos de Aventura e Natureza

31/12 – Corrida da Virada (Matinhos e Guaratuba)

03/01 – Cross Games (Caiobá)

09 a 11/01 – Escolinha de Surf (Ipanema)

09 a 11/01 – Escolinha de Bodyboarding (Guaratuba)

09 a 11/01 – Escolinha de Bodyboarding (Matinhos)

09 a 11/01 – Torneio Open de Verão (Caiobá)

10/01 – Vôlei das Estrelas (Caiobá)

15 a 18/01 – Torneio Elas por Elas de Futevôlei

16 a 18/01 – Escolinha de Bodyboarding (Guaratuba)

16 a 18/01 – Escolinha de Bodyboarding (Matinhos)

17 e 18/01 – Desafio Brasil x Argentina de Futevôlei (Caiobá)

18/01 – Copa Ninja de Mountain Bike (Morretes)

18/01 – Torneio Verão Maior de Vôlei de Praia (São Pedro do Paraná)

23 a 25/01 – Escolinha de Surf (Guaratuba)

23 a 25/01 – Escolinha de Surf (Matinhos)

23 a 25/01 – Escolinha de Bodyboarding (Praia de Leste)

23 a 25/01 – Escolinha de Bodyboarding (Shangri-lá)

23 a 25/01 – Copa Sul de Clubes Beach Soccer (Caiobá)

24/01 – Torneio Verão Maior de Beach Tennis (Porto Rico)

25/01 – Maratona Aquática (Guaratuba)

27/01 a 01/02 – Circuito Brasileiro de Clubes Beach Soccer (Caiobá)

30/01 a 01/02 – Escolinha de Surf (Guaratuba)

30/01 a 01/02 – Escolinha de Surf (Matinhos)

30/01 a 01/02 – Escolinha de Bodyboarding (Praia de Leste)

30/01 a 01/02 – Escolinha de Bodyboarding (Shangri-lá)

01/02 – Torneio Verão Maior de Futevôlei (Porto Maringá)

03 a 08/02 – ITF Beach Tennis (Caiobá)

07 e 08/02 – Lobafest / Encontro Náutico (Ilha do Mel)

08/02 – Cross Country (Paranaguá)

21/02 – Chegada do Rally Transparaná (Guaratuba)

21 e 22/02 – Copa Sul-Sudeste de Beach Flag (Matinhos)

21 e 22/02 – Festival de Voo Livre (Ilha do Mel)

22/02 – Rally das Praias (Guaratuba)

26/02 a 01/03 – Brasileiro de Bodyboarding (Ilha do Mel)

28/02 e 01/03 – Paranaense de Handebol de Areia (Matinhos)

28/02 e 01/03 – Motocross (Praia de Leste)

28/02 e 01/03 – Desafio Antonina x Guaraqueçaba de Mountain Bike (Antonina e Guaraqueçaba)

05 a 08/03 – Interclubes de Beach Tennis (Matinhos)

07/03 – Fight Night Show (Paranaguá)

07 e 08/03 – Campeonato Paranaense de Surf (Shangri-lá)

14/03 – Airsoft JAN (Antonina)

14/03 – Corrida de Aventura (Ilha do Mel)

14 e 15/03 – Festival Verão de Lutas (Matinhos)

15/03 – Sesc Triathlon (Caiobá)

20 a 22/03 – Torneio Elas por Elas Futevôlei (Matinhos)

21 e 22/03 – Circuito Brasil de Jet Sky (Caiobá)

22/03 – JAN Run Fit (Ilha do Mel)

28 e 29/03 – Copa Litoral de Beach Tennis (Matinhos)

Esporte e Lazer nos Postos Fixos das praias e balneários

Complementando o calendário de aventura e competição, o Verão Maior Paraná também promove uma ampla agenda de Esporte e Lazer, voltada a famílias, crianças, jovens, turistas e moradores. As ações chegam aos postos de Guaratuba, Riviera, Caiobá, Praia de Leste, Ipanema, e Shangri-lá, além dos municípios do Noroeste, como Porto Rico, São Pedro do Paraná e Porto Maringá.

Confira a organização por posto fixo:

Caiobá

03/01 – Gincana

03 e 04/01 – Desafio de Vôlei 4×4 Misto

04/01 – Caminhada da Saúde

11/01 – Garotinho e Garotinha

17/01 – Caça ao Tesouro

18/01 – Pet Verão

24 e 25/01 – Desafio de Teqball Misto

25/01 – Passeio Ciclístico

31/01 – Verão Vai Na Sua Casa

31/01 e 01/02 – Desafio de Beach Tennis Misto

Riviera

03/01 – Garotinho e Garotinha

03 e 04/01 – Desafio de Beach Tennis Misto

10/01 – Pet Verão

11/01 – Gincana

16/01 – Verão Vai Na Sua Casa

17/01 – Passeio Ciclístico

24/01 – Caça ao Tesouro

24 e 25/01 – Desafio de Teqball Misto

31/01 e 01/02 – Desafio de Vôlei 4×4 Misto

Guaratuba

03/01 – Pet Verão

04/01 – Gincana

10/01 – Passeio Ciclístico

10 e 11/01 – Desafio de Teqball Misto

17 e 18/01 – Desafio de Vôlei 4×4 Misto

18/01 – Garotinho e Garotinha

24/01 – Caça ao Tesouro

24 e 25/01 – Desafio de Beach Tennis Misto

30/01 – Verão Vai Na Sua Casa

Shangri-lá

03/01 – Verão Vai Na Sua Casa

04/01 – Garotinho e Garotinha

09/01 – Passeio Ciclístico

10 e 11/01 – Desafio de Teqball Misto

17/01 – Caça ao Tesouro

17 e 18/01 – Desafio de Beach Tennis Misto

24/01 – Gincana

31/01 e 01/02 – Desafio de Vôlei 4×4 Misto

Ipanema

03/01 – Gincana

04/01 – Verão Vai Na Sua Casa

10/01 – Garotinho e Garotinha

17/01 – Pet Verão

18/01 – Passeio Ciclístico

24/01 – Caça ao Tesouro

24 e 25/01 – Desafio de Vôlei 4×4 Misto

31/01 e 01/02 – Desafio de Teqball Misto

Praia de Leste

03/01 – Gincana

04/01 – Pet Verão

09/01 – Verão Vai Na Sua Casa

10/01 – Caça ao Tesouro

17/01 – Garotinho e Garotinha

17 e 18/01 – Desafio de Vôlei 4×4 Misto

24/01 – Passeio Ciclístico

24 e 25/01 – Desafio de Teqball Misto

31/01 e 01/02 – Desafio de Beach Tennis Misto

São Pedro do Paraná

02/01 – Garotinho e Garotinha

10/11 – Caça ao Tesouro

11/01 – Desafio de Vôlei 4×4 Misto

17/01 – Desafio de Beach Tennis Misto

18/01 – Gincana

25/01 – Pet Verão

01/02 – Caminhada da Saúde

Porto Rico

03/01 – Garotinho e Garotinha

11/01 – Gincana

17/01 – Pet Verão

18/01 – Desafio de Vôlei 4×4 Misto

24/01 – Caça ao Tesouro

25/01 – Desafio de Beach Tennis Misto

01/02 – Caminhada da Saúde

Porto Maringá (Marilena)

04/01 – Garotinho e Garotinha

10/01 – Desafio de Beach Tennis Misto

11/01 – Pet Verão

17/01 – Caça ao Tesouro

24/01 – Gincana

25/01 – Desafio de Vôlei 4×4 Misto

01/02 – Caminhada da Saúde.

Fonte: AEN
