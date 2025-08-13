Na manhã desta quarta-feira, a Prefeitura de Jacarezinho recebeu a visita de representantes do Tiro de Guerra da 5ª Região Militar, responsável pelos estados do Paraná e Santa Catarina. Estiveram presentes o Tenente-Coronel Demian de Oliveira, chefe da Seção do Tiro de Guerra da 5ª RM, o Subtenente Genesio Ballatka e o Primeiro-Sargento Eberson Joceli, chefe da Instrução do Tiro de Guerra de Jacarezinho.

A comitiva foi recepcionada pelo secretário de Relações Institucionais e chefe de gabinete, Felipe Palhares, e pelo secretário municipal de Agricultura, Vanderlei de Souza. Durante o encontro, foram discutidas possibilidades de cooperação entre o município e o Exército Brasileiro, com foco no fortalecimento institucional e no apoio às atividades desenvolvidas pelo Tiro de Guerra local.

A administração municipal reconheceu o papel estratégico dos Tiros de Guerra na formação cívica e disciplinar de jovens, bem como na manutenção dos vínculos entre o Exército e os municípios. A visita reforçou o alinhamento entre as esferas civil e militar em ações voltadas ao desenvolvimento social e à capacitação da juventude.