Na tarde desta quarta-feira (13), a Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão civil contra um homem de 34 anos, acusado de não pagar pensão alimentícia em Santo Antônio da Platina (PR). A dívida, segundo a Justiça, somava R$ 957,00.

Cumprimento do mandado de prisão

De acordo com informações da Polícia Civil, o mandado foi expedido pela Vara de Família da Comarca de Santo Antônio da Platina. O homem foi localizado e detido no bairro Santo Ângelo.

Após a prisão, o detido foi encaminhado à Cadeia Pública de Cambará, onde permanecerá à disposição da Justiça até a regularização da dívida ou decisão judicial contrária.