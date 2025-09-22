Na manhã deste sábado (20), cerca de 300 empregados da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) atuaram como voluntários para participar do Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias em mais 20 cidades paranaenses. Os empregados que, em suas atividades, já contribuem diariamente para evitar a poluição das águas, se uniram neste evento que tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da preservação de rios, lagos e praias. A agenda é mundial e no Brasil tem à frente o Sistema Fecomércio.

Além da capital Curitiba, os voluntários da Sanepar atuaram em Pontal do Paraná, Guaratuba, Matinhos, São José dos Pinhais, Londrina, Apucarana, Cornélio Procópio, Jacarezinho, Campo Mourão, Umuarama, Paranavaí, Nova Londrina, Maringá, Cascavel, Foz do Iguaçu, Medianeira, Pato Branco, Guarapuava, Ponta Grossa e União da Vitória.

A coordenadora do Comitê de Voluntariado Corporativo da Sanepar, Lucilene Moreira da Costa, diz que a Sanepar tradicionalmente parceria no Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias. “A nossa atuação hoje é trazer a conscientização para que as pessoas entendam que todo o lixo jogado nas ruas vai chegar nos rios, mananciais e vai comprometer a qualidade da água. E, a água é o bem mais importante e a Sanepar trabalha e busca todos os dias manter essa qualidade, mas a consciência da comunidade em preservar vem atender aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU (Organização das Nações Unidas), que é garantir água potável para todos”, afirma.

A gerente do Sesc, Luane de Lima, destaca a importância deste grande mutirão para a retirada do lixo. “Essa é uma atividade totalmente prática, que envolve toda a comunidade em todo o Paraná para retirar o lixo da natureza. Já estamos na quinta edição e essa é uma ação muito importante para mostrar esse papel de cidadania do Sesc com a sociedade e a parceria com a Sanepar é importante para trazer o engajamento da comunidade na preservação da água”, comenta.

Durante toda a manhã, os empregados ajudaram a retirar toneladas de lixo. O empregado da Sanepar, Leonardo Viercisnki trabalha no Centro de Controle Operacional de Esgoto e participa pelo segundo ano da limpeza. “Com dois filhos pequenos, a gente vê a importância da conscientização, para o futuro e para as pessoas saberem que devem jogar o lixo no lugar certo.”

A gerente regional da Sanepar Araceli Stela participou da ação em Campo Mourão. Ela reforçou que a parceria dos voluntários da empresa significa o compromisso dos empregados em lembrar que cuidar dos rios deve ser um esforço diário. “Hoje estamos aqui, em Campo Mourão às margens do rio, em parceria com o Sesc, para lembrar e reforçar a consciência de que nós devemos cuidar dos nossos rios todos os dias.”