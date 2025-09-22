A Polícia Civil do Paraná prendeu na tarde desta quinta-feira (18), um homem de 25 anos durante a Operação Sinergia, no bairro Nossa Senhora das Graças, em Jacarezinho.

A prisão ocorreu por volta das 18h45, na Rua Morumbi, após cumprimento de mandado de prisão expedido pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Jacarezinho.

Após a prisão, o detido foi conduzido à Santa Casa local, onde passou por exame de lesões corporais, seguindo os procedimentos padrão. Em seguida, foi encaminhado à Cadeia Pública de Jacarezinho, onde permanece à disposição da Justiça.

A operação foi conduzida por equipes da Polícia Civil, sob coordenação da 12ª Subdivisão Policial de Jacarezinho. O cumprimento do mandado transcorreu sem intercorrências.

A Polícia Civil reforça seu compromisso com o cumprimento das decisões judiciais e a manutenção da ordem pública na região.