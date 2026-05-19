O município de Jacarezinho receberá, no próximo dia 27 de maio, o “Workshop do PL Mulher Paraná”, evento voltado à participação feminina na política, liderança e fortalecimento da atuação das mulheres na sociedade. A programação acontecerá na quarta-feira, às 18h30, no Colégio Maranata, localizado na Avenida Getúlio Vargas, nº 189.

O encontro é promovido pelo núcleo feminino do Partido Liberal no Paraná e deverá reunir lideranças políticas, apoiadoras, representantes da comunidade e mulheres interessadas em ampliar sua participação em debates sociais e políticos no município e na região.

A proposta do workshop é incentivar o protagonismo feminino, promover troca de experiências e fortalecer a presença das mulheres nos espaços de decisão. O evento também busca aproximar a população das ações desenvolvidas pelo PL Mulher Paraná, ampliando o diálogo sobre cidadania, liderança, participação política e desenvolvimento social.

A divulgação oficial do encontro destaca a presença de lideranças femininas ligadas ao movimento estadual, reforçando a importância da mobilização regional e do incentivo à formação de novas lideranças no Norte Pioneiro.

De acordo com a organização, a participação é aberta ao público interessado. A expectativa é de que o workshop reúna um grande número de participantes de Jacarezinho e municípios vizinhos, fortalecendo o intercâmbio de ideias e experiências entre as mulheres da região.

O evento será realizado no Colégio Maranata, em Jacarezinho, com início marcado para as 18h30 do dia 27 de maio.