Um episódio inusitado e preocupante registrado na manhã desta sexta-feira (15) mobilizou autoridades e gerou repercussão nas redes sociais e na imprensa paranaense. Um caixão funerário foi encontrado sobre o letreiro de entrada da cidade de Quatiguá, no Norte Pioneiro do Paraná.

Diante da situação, o deputado estadual Cobra Repórter (PSD) protocolou um requerimento na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), solicitando ao secretário de Estado da Segurança Pública, coronel Saulo Sanson, a imediata investigação do caso e a adoção de medidas preventivas.

Caso gera preocupação e sensação de insegurança em Quatiguá

O caixão foi colocado em um dos trevos urbanos de acesso ao município, chamando a atenção de moradores e motoristas que passavam pelo local. As imagens rapidamente circularam nas redes sociais, aumentando a repercussão do episódio.

No documento encaminhado ao Governo do Estado, Cobra Repórter classificou o ato como grave e afirmou que a situação ultrapassa os danos ao patrimônio público.

“Trata-se de uma situação que gera forte impacto psicológico e social na população, especialmente em um município de pequeno porte, onde a sensação de segurança é fundamental para a tranquilidade das famílias”, declarou o deputado.

Parlamentar pede identificação dos responsáveis

Segundo o parlamentar, o uso de um caixão em espaço público transmite uma mensagem de intimidação e pode causar abalo à imagem institucional da cidade.

No requerimento, Cobra Repórter solicita:

Investigação imediata do caso;

Identificação e responsabilização dos envolvidos;

Reforço no policiamento preventivo;

Monitoramento das áreas de acesso urbano.

O deputado destacou ainda que a resposta rápida das autoridades é essencial para evitar novos episódios semelhantes.

“O objetivo é restabelecer a normalidade, garantir segurança à população e reafirmar a autoridade das instituições públicas”, ressaltou.

Caso repercute nas redes sociais

Após a divulgação das imagens, moradores de Quatiguá utilizaram as redes sociais para comentar o episódio e cobrar esclarecimentos das autoridades. Até o momento, não há informações oficiais sobre os responsáveis pela ação.

A Polícia deve analisar imagens de câmeras de segurança e reunir informações para apurar as circunstâncias do caso.