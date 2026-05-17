Um episódio inusitado e preocupante registrado na manhã desta sexta-feira (15) mobilizou autoridades e gerou repercussão nas redes sociais e na imprensa paranaense. Um caixão funerário foi encontrado sobre o letreiro de entrada da cidade de Quatiguá, no Norte Pioneiro do Paraná.
Diante da situação, o deputado estadual Cobra Repórter (PSD) protocolou um requerimento na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), solicitando ao secretário de Estado da Segurança Pública, coronel Saulo Sanson, a imediata investigação do caso e a adoção de medidas preventivas.
Caso gera preocupação e sensação de insegurança em Quatiguá
O caixão foi colocado em um dos trevos urbanos de acesso ao município, chamando a atenção de moradores e motoristas que passavam pelo local. As imagens rapidamente circularam nas redes sociais, aumentando a repercussão do episódio.
No documento encaminhado ao Governo do Estado, Cobra Repórter classificou o ato como grave e afirmou que a situação ultrapassa os danos ao patrimônio público.
“Trata-se de uma situação que gera forte impacto psicológico e social na população, especialmente em um município de pequeno porte, onde a sensação de segurança é fundamental para a tranquilidade das famílias”, declarou o deputado.
Parlamentar pede identificação dos responsáveis
Segundo o parlamentar, o uso de um caixão em espaço público transmite uma mensagem de intimidação e pode causar abalo à imagem institucional da cidade.
No requerimento, Cobra Repórter solicita:
- Investigação imediata do caso;
- Identificação e responsabilização dos envolvidos;
- Reforço no policiamento preventivo;
- Monitoramento das áreas de acesso urbano.
O deputado destacou ainda que a resposta rápida das autoridades é essencial para evitar novos episódios semelhantes.
“O objetivo é restabelecer a normalidade, garantir segurança à população e reafirmar a autoridade das instituições públicas”, ressaltou.
Caso repercute nas redes sociais
Após a divulgação das imagens, moradores de Quatiguá utilizaram as redes sociais para comentar o episódio e cobrar esclarecimentos das autoridades. Até o momento, não há informações oficiais sobre os responsáveis pela ação.
A Polícia deve analisar imagens de câmeras de segurança e reunir informações para apurar as circunstâncias do caso.