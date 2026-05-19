A EPR Litoral Pioneiro retoma nesta terça-feira (19), as obras de adequação da rotatória de acesso a Jacarezinho, no km 23 da BR-153. Devido às chuvas do último final de semana os trabalhos precisaram ser suspensos. No dia de hoje o fluxo de veículos terá alteração durante os serviços executados.

As equipes da concessionária irão realizar uma adequação na rotatória de acesso à cidade, para melhoria na trafegabilidade do ponto. A obra é preparatória para a construção de um viaduto no local, que irá começar nas próximas semanas.

Durante o trabalho, os motoristas que seguem na pista em direção a Ourinhos podem utilizar o retorno localizado no km 20 da rodovia. No sentido Santo Antônio da Platina, o retorno disponível estará no km 24.

Equipes da EPR Litoral Pioneiro estarão no local para realizar a sinalização e orientar os motoristas, que devem redobrar a atenção e respeitar a sinalização especial implantada no trecho. Em caso de emergência ligue para 0800 277 0153.