As obras de duplicação da BR-369 irão promover uma transformação no município de Cambará, no Norte Pioneiro paranaense. A EPR Litoral Pioneiro avança com o trabalho de ampliação da rodovia, entre Cambará e Jacarezinho, e nas próximas semanas as equipes iniciam a execução no perímetro urbano da cidade.

O projeto irá garantir mais fluidez e segurança com duas faixas para cada sentido da rodovia e uma faixa auxiliar para conexão às demais ruas da região, além de canteiro central. A velocidade máxima da via será 50 km/h, travessias para pedestres e dois retornos aos motoristas. No vídeo a seguir, veja como ficará o trecho urbano da BR-369 em Cambará, que tem previsão de entrega das obras já no primeiro trimestre de 2027.

Assista o vídeo 👇

https://youtu.be/02ZeTkDFSsM