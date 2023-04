Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Diga adeus ao grisalho! Cientistas descobriram que o cabelo branco pode ser reversível e pretendem desenvolver um tratamento para interromper o envelhecimento dos fios.

O mistério por trás do aparecimento dos cabelos grisalhos está na falta de células-tronco no fluxo do couro cabelo do indivíduo e é isso que os pesquisadores querem fazer: estimular a ação dessas células.

Os pesquisadores da Universidade de Nova York , nos Estados Unidos, que desvendaram o mistério, publicaram estudo na Revista Nature e disseram que, conforme o cabelo vai envelhece e essas células ficam presas no organismo, elas não sobem mais para o fio, fazendo com que ele perca a coloração natural.

Envelhecimento celular

No estudo, os cientistas afirmam que as células-tronco são camaleônicas, ou seja, são capazes de se converter em diferentes tipos de células e podem se movimentar por diferentes compartimentos de crescimento dos fios.

Com o processo natural de envelhecimento, essa capacidade de andar de um lado para outro vai diminuindo e a principal consequência é o aparecimento dos temidos cabelos brancos, um verdadeiro “monstro” para diversos homens e mulheres por aí!

Felizmente, o novo estudo está vendo as chances para encontrar um tratamento eficaz para o problema. Viva a ciência!

Novo estudo

Procurando entender como poderiam acabar com o cabelo branco, os pesquisadores conduziram uma série de experimentos em células-tronco de melanócitos de camundongos e humanos. No caso, os melanócitos são os principais controladores da pigmentação capilar.

Os pesquisadores descobriram que durante o crescimento dos cabelos, as células giram continuamente entre os compartimentos do folículo piloso em desenvolvimento.

Simplificando, é justamente dentro desses compartimentos que os melanócitos estão expostos aos efeitos que influenciam seu pleno funcionamento.

Os resultados da pesquisa sugerem que no processo constante do fio envelhecer, um número crescente de células-tronco de melanócitos fica presa em um compartimento específico, chamado protuberância do folículo piloso, onde vão se acumulando.

Essa descoberta pode possibilitar tratamentos que estabeleçam o fluxo contínuo de células, que vai sendo interrompido com o passar do tempo.

Isso faz com que possam ser criados novos tratamentos para os cabelos brancos!

Aceito, recebo e agradeço! (rs)