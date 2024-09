Na casa dos 80 anos, esse casal de idosos mostrou que não precisa ser novinho para ser fitness, viu. Eles são avós de um ex-jogador profissional de rugby e treinam de tudo com o neto!

O canadense Phil Mackenzie largou os campos para se dedicar à produção de conteúdo fitness na internet. Os melhores garotos propagandas do homem são seus avós, que estão super saudáveis e mostram toda a disposição, mesmo na terceira idade.

Segundo Phil, o vovô faz 500 flexões três vezes por semana, enquanto a vovó dispensa o carro e faz tudo que precisa a pé. “Meu avô me mostrou como a vida pode ser incrível enquanto envelhecemos e espero que vocês sigam esses passos juntos comigo”, convida o influenciador.

Vovô em forma!

Com 83 anos, o vovô se exercita todos os dias com o neto. Phil explicou que o idoso sempre gostou de levantamento de peso e mesmo com a idade, não parou.

“Até hoje, meu avô ainda levanta pesos e faz 500 flexões três vezes por semana. O treinamento de força melhora a massa muscular, os hormônios, a saúde metabólica e tem uma correlação direta não apenas com uma vida mais longa, mas também com uma vida melhor à medida que envelhecemos”, disse o neto.

Na web, o idoso se tornou referência para muitos. “Ele é um exemplo para todos nós. Agindo saudável e fazendo exercícios até o final. Que incrível”, disse uma seguidora de Nick.

Vovó sebo nas canelas

E a vovó não fica devendo em nada também. Depois de oito décadas, ela ainda é capaz de pular em uma caixa de 50 cm. Incrível!

A idosa também adora andar a pé. O neto contou que a mulher vai a pé para os lugares, sejam uma caminhada de 10 minutos ao mercado ou 10 km até lojas que gosta.

Além disso, a dieta da vovó é livre de alimentos ultraprocessados e repleta de vegetais e frutas.

“Ela é muito inspiradora e não só me mostrou que aos 80 anos ainda é possível pular uma caixa de 50 cm de chinelos, mas, o mais importante, ela me mostrou o quão capazes podemos ser À medida que envelhecemos se priorizarmos nossa saúde agora”.

“Sempre se exercitaram”

Nick ainda disse que desde a infância tem lembranças de ver os avós se exercitarem.

“Desde que eu me lembro, eu via meus avós se exercitando e nunca menosprezando a saúde. Vou compartilhar mais deles sobre como eles se mantiveram em forma por tanto tempo porque eles sempre foram uma inspiração na minha vida”, disse o ex-atleta.

E aí, bora usar essa vovó e vovô como inspiração, levantar do sofá e começar a se exercitar? Todo mundo quer chegar nos 80 assim!

Olha como essa dupla é incrível!