As 17 unidades do Poupatempo Paraná que entraram em operação ou iniciaram o período de testes retornam às atividades na quarta-feira (18) em horário normal, das 8h às 17h. Os atendimentos presenciais estarão suspensos durante o feriado do carnaval, na segunda (16) e na terça-feira (17).

Concentrando mais de 240 serviços estaduais em um só lugar, o programa do Governo do Estado tem 99,5% de aprovação dos usuários e chegou a 565,6 mil atendimentos. Em todas as unidades é possível tirar a carteira de identidade, resolver pendências do Detran-PR, Sanepar e Copel, e ter acesso a diversos outros serviços.

Desde outubro do ano passado, o governo já inaugurou 12 unidades do Poupatempo: três em Curitiba, no Shopping Estação, Shopping Boulevard, no Xaxim, e Boa Vista; outras três na Região Metropolitana, em Colombo, Araucária e São José dos Pinhais; duas no Oeste, em Cascavel e Foz do Iguaçu; duas no Noroeste, em Londrina e Umuarama; uma em Londrina, no Norte; e outra em Ponta Grossa, nos Campos Gerais.

Além delas, também já estão funcionando em período de testes os Poupatempos de Arapongas (Norte), Toledo (Oeste), Guarapuava (Centro), Campo Mourão (Centro-Oeste) e Campo Largo (RMC). Ao todo, serão 20 agências implantadas até o próximo mês, incluindo ainda as de Paranaguá (Litoral), Pinhais (RMC) e Apucarana (Vale do Ivaí).

FACILIDADE – O Poupatempo Paraná reúne cerca de 240 serviços de diversos órgãos estaduais, oferecendo praticidade, agilidade e conforto à população. Os espaços, padronizados e acessíveis, permitem resolver demandas como emissão da nova Carteira de Identidade, serviços do Detran-PR, consultas e cadastros da Cohapar e Casa Fácil Paraná, além de atendimentos da Copel, Sanepar e das Secretarias da Educação, Administração e Previdência e Fazenda. Também é possível encaminhar solicitações de seguro-desemprego e inscrição em vagas de emprego pelas Agências do Trabalhador.

Outra comodidade é o serviço relacionado aos empreendedores, com a presença do módulo Descomplica Empresas, que tem o objetivo de facilitar a vida de quem deseja empreender ou formalizar seu negócio. No local, o cidadão encontra orientações sobre abertura e regularização de empresas, incluindo requisitos, documentos necessários e órgãos envolvidos.

HORÁRIOS E AGENDAMENTO – As unidades funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Também é possível agendar o atendimento pelo aplicativo, disponível para Android, ou no site www.poupatempo.pr.gov.br, além dos totens de autoatendimentos nas unidades. No site, também é possível receber orientações por meio de videochamadas.

WHATSAPP – Os paranaenses que têm dúvidas sobre o Poupatempo Paraná, suas unidades em funcionamento e os serviços prestados pelo programa podem buscar respostas no WhatsApp oficial do programa, disponível 24 horas por dia pelo número (41) 3040-2060. O contato via aplicativo de mensagens oferece atendimento rápido e seguro, com orientação imediata de acesso a informações de suporte para emissão de documentos, agendamentos, consultas e outros serviços.