O governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou nesta quinta-feira (13) a liberação de R$ 1,2 bilhão para a saúde pública do Estado, durante o evento Saúde em Movimento, em Foz do Iguaçu, na região Oeste. Trata-se do maior investimento já realizado na área pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa), contemplando desde repasses diretos aos municípios até a ampliação de programas, novas obras e cirurgias eletivas.

“Nós estamos falando do maior pacote da história, chegando a quase R$ 1,2 bilhão para 2025 e que será distribuído aos 399 municípios do Estado. Hoje o Paraná tem uma grande parceria com as Santas Casas, hospitais filantrópicos, hospitais privados que atendem o SUS, além das nossas unidades próprias, então são recursos importantes que irão beneficiar toda a população paranaense”, afirmou o governador.

Segundo Ratinho Junior, o objetivo é ampliar a regionalização da saúde no Estado. “No passado, as pessoas chegavam a andar 250 quilômetros para conseguir uma consulta com cardiologista. Estamos mudando essa realidade, trabalhando muito para fazer com que a saúde fique mais perto das pessoas”, acrescentou. “Sabemos que é um trabalho constante, nunca para, por isso fizemos um planejamento para que pudéssemos deixar esse atendimento cada vez melhor e mais perto do cidadão.”

Para o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, os investimentos fazem do Paraná referência nacional no setor. “Essa é a força da saúde do Paraná. Somos o Estado que mais faz captação de órgãos, o que mais faz consultas de pré-natal e temos o maior programa de cirurgias eletivas do Brasil. Hoje o governador está liberando quase R$ 1,2 bilhão em recursos para todos os municípios dentro dos nossos programas”, ressaltou. “É uma celebração, mostrando que o Estado consegue gastar corretamente seus recursos, com dinheiro em caixa e incentivando as boas práticas.”

A prefeita de Rio Branco do Sul e presidente da Associação dos Consórcios e Associações Intermunicipais do Paraná (Acispar), Karime Fayad, celebrou o anúncio dos investimentos. “Para os municípios vai ajudar muito, em especial o cidadão que mais precisa. Há um grande investimento em cirurgias eletivas, na atenção especializada, o Paraná é referência nisso no nosso País. Mas hoje, como representante dos consórcios do Paraná, a gente agradece ao governador pelo investimento, em especial nas estruturas”, destacou.

CIRURGIAS – Entre as principais medidas anunciadas nesta quinta está a expansão do Opera Paraná, programa de cirurgias eletivas do Estado lançado em 2022 e que visa reduzir filas de espera, ampliando a oferta de serviços em hospitais de pequeno, médio e grande porte. Serão aportados R$ 350 milhões na nova fase do programa, chamada de 3.0, consolidando-se como a maior iniciativa de cirurgias eletivas do Brasil.

O programa contempla desde cirurgias de baixa complexidade, como remoção de amígdalas e tratamento cirúrgico de varizes, até procedimentos mais complexos, garantindo maior qualidade de vida à população. Para viabilizar essa ampliação, o Estado paga 150% do valor da Tabela SUS por cirurgia aos prestadores de serviço.

Dados da Sesa apontam crescimento de 107% no número de cirurgias realizadas entre 2021 e 2024 – passando de 331.787 para 687.245 procedimentos realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Foram mais de R$ 600 milhões já aplicados nas primeiras duas fases do programa. Agora, com o aporte de R$ 350 milhões, o Governo do Estado terá investido quase R$ 1 bilhão para a realização de cirurgias eletivas no período de quatro anos.

NOVAS OBRAS – Como parte da estratégia de regionalização da saúde, Ratinho Junior também anunciou um pacote de novas obras para os municípios, como Pronto Atendimento Municipal (PAM), Unidade Mista de Saúde (UMS), Ambulatório Médico de Especialidades (AME) Tipo III, maternidade e clínica de fisioterapia. Cada tipo de estrutura conta com projetos padrões, facilitando e agilizando o processo de construção.

As prefeituras poderão pleitear as obras junto ao Estado, que será analisado pela Sesa a viabilidade da construção, conforme critérios estabelecidos. Os detalhes do processo de solicitação serão divulgados em breve pela pasta. Ao todo, o pacote permite um investimento de até R$ 500 milhões.

“As unidades de saúde estão abertas, todos podem pleitear. O Pronto Atendimento Municipal acontece de acordo com o tamanho do município. A Unidade Mista de Saúde é a mesma coisa. Teremos 10 novas maternidades, centros de fisioterapia, então é a regionalização na veia e é isso que estamos fazendo aqui”, afirmou Beto Preto.

O Pronto Atendimento Municipal conta com uma estrutura de 812 metros quadrados (m²) e oferece serviços de consultas, triagem, exames, suturas, emergências, aplicação de medicamentos e apoio diagnóstico. Com capacidade para até 2.100 atendimentos/mês para casos de baixa e média complexidade, conta também com atendimento pediátrico para situações de urgência. O investimento em cada unidade é de R$ 4,5 milhões, além de R$ 2 milhões para compra de equipamentos.

A Unidade Mista de Saúde possui projeto para uma estrutura de 643,53 m² e combina atendimento de Unidade Básica de Saúde com urgência e emergência, sendo que neste último caso com atendimento 24 horas. A capacidade é de até 3,1 mil atendimentos/mês. O aporte em cada unidade é de R$ 5,8 milhões, sendo R$ 2 milhões para aquisição de equipamentos.

Por fim, o Estado também pretende investir em clínicas de fisioterapia. Com estrutura de aproximadamente 350 m², atenderá a população que necessita de reabilitação física, descentralizando o serviço especializado. Cada unidade terá salão para cinesioterapia e mecanoterapia, jardim sensorial e ambiente dedicado à prática das Atividades da Vida Diária (AVD). O investimento é de R$ 1,8 milhão.