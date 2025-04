Antes mesmo de conhecer o próprio lar, Ana Luiza já carrega sua primeira marca: aos poucos, uma pequena cicatriz começará a se formar em seu braço direito, lembrança da vacina BCG, que protege contra as formas graves da tuberculose. A imunização contra a doença aconteceu dentro da maternidade do Hospital do Trabalhador, em Curitiba, nesta terça-feira (1º), um dia após seu nascimento.

A ação faz parte da orientação da Secretaria da Saúde do Paraná (Sesa), de implementação da vacinação nas primeiras horas de vida dos bebês, nas maternidades de alto risco – que atendem casos mais complexos, tanto do parto quanto do recém-nascido.

Além do Hospital do Trabalhador, outras 26 maternidades já fazem essa imunização. “Nossa meta é que cada vez mais hospitais possam aderir a essa estratégia ainda dentro da maternidade para aumentar a cobertura vacinal no Estado e garantir que esses bebês sejam protegidos contra a tuberculose”, disse o secretário estadual da Saúde, Beto Preto.

O objetivo da Sesa é diminuir a incidência da doença em todo o Estado. Somente no ano passado, foram notificados 2.704 novos casos de tuberculose no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), sendo a incidência de 23,6 casos a cada 100 mil habitantes.

Thayla e Guilherme Fantin são os pais da pequena Ana Luiza. “Essa ação previne desde os primeiros dias de vida da criança e também para evitar muita exposição depois da maternidade, onde a mãe puérpera teria que ir até o posto de saúde para ter esse acesso. Então eu acho bem legal, desde o início dos primeiros dias ela já está se prevenindo contra essa bactéria que causa a tuberculose”, disse Guilherme.

Sophia também nasceu há apenas um dia na mesma maternidade, mas já está imunizada. A mãe, Gisele Adriane Wapenik Goulart Calado, falou sobre a ação. “Eu vejo isso como responsabilidade e compromisso, porque no meu caso, que fiz uma cesárea, ainda vou ficar alguns dias em recuperação e ela precisa desse cuidado. Até sair da maternidade e ir a uma unidade de saúde levaria um tempo. Esse atendimento reforça o comprometimento do hospital e o amor que tem com os nossos bebês”, afirmou.

Gisele, que agora é mãe de três crianças, aproveitou o momento do parto para realizar a laqueadura – mais um procedimento que é ofertado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no Paraná. No último ano, o número de procedimentos de laqueaduras e vasectomias mais do que dobraram no Estado, graças à mudança nas condições para esterilização cirúrgica que entraram em vigor com a Lei Federal nº 14.443, de 2022.